Kamada e il pericolo Coppa d'Asia: le date della manifestazione

Daichi Kamada è la ciliegina sulla torta sul calciomercato estivo della Lazio. Il giapponese è arrivato a parametro zero dopo essersi messo in luce in Germania con l'Eintracht Francoforte. Il nipponico ha vinto anche l'Europa League con i tedeschi ed è un profilo affermato a livello internazionale. Non sarà facile sostituire Sergej Milinkovic Savic che ha lasciato la Capitale dopo 8 anni, ma Daichi è un professionista serio e applicato che ha già fatto vedere di che pasta è fatto. L'incognita più grande è rappresentata dalla Coppa d'Asia che vedrà protagonista anche il Giappone (prima nazione a qualificarsi) e che priverà Sarri del suo centrocampista.

Coppa d'Asia, le date della competizioni: gli impegni di Kamada

La competizione si doveva giocare nel 2023 in Cina, ma è stata posticipata di un anno per il covid che ha colpito l'Oriente. Così la manifestazione si disputerà in Qatar. Le 24 squadre sono divise in 6 gironi. Passano agli ottavi le prime due di ogni gruppo più le migliori terze. Le selezioni promosse poi giocheranno ottavi, quarti, semifinali e finale. Si parte il 12 gennaio, mentre la finale sarà il 10 febbraio. Il Giappone di Kamada è inserito nel gruppo D insieme a Indonesia, Iraq e Vietnam. Le tre gare del girone si giocheranno il 15 (Vietnam), il 21 (Iraq) e il 27 (Indonesia) gennaio. Il numero 6 delle aquile, quindi, rischia di saltare un mese di sfide con la Lazio. Non dovrebbero esserci problemi per la Supercoppa Italiana, in programma dal 4 all'8 gennaio (semifinali e finale) in Arabia Saudita. Probabile che il centrocampista raggiunga la sua Nazionale dopo la final four della competizione.