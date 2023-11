La Lazio è agli ottavi di finale di Champions League

"E quindi uscimmo a riveder le stelle", fu lo slogan usato qualche anno fa dalla Lazio per festeggiare il ritorno ai gironi di Champions League. Oggi c'è da fare una piccola modifica alla citazione dantesca. Non semplici stelle, ma quelle più belle. L'aquila biancoceleste è tra le migliori 16 squadre in Europa, adesso è ufficiale. La vittoria esterna dell'Atletico Madrid sul campo del Feyenoord consegna a Sarri l'aritmetica qualificazione agli ottavi di Champions, l'ultima volta con Inzaghi nel 2020/21. La sesta giornata della fase a gruppi contro l'ex Simeone servirà solo a stabilire chi passerà come testa di serie, con i Colchoneros che però giocheranno con due risultati su tre a disposizione.

Pubblicato il 28/11

Oh by the way, we're also through to the @ChampionsLeague knockout stages! #CMonEagles pic.twitter.com/hQUZykGZGk