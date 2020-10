Lazio - Borussia Dortmund, Akpa Akpro da sogno: esordio e gol

Ricoderà questa serata per tutta la vita, questo è poco ma sicuro. Akpa Akpro nella passata stagione forse non avrebbe mai immaginato di poter esordire prima in Serie A e poi addirittura in Champions League. Questa sera invece è la realizzazione di un sogno per il nuovo acquisto della Lazio che solo pochi minuti dopo essere entrato al posto di Milinkovic segna la rete del 3-1 per i biancocelesti in un momento molto difficile della gara dove il Dortmund aveva acquistato fiducia dopo la rete di Haaland. Oltre le aspettative, esordio e gol.

Lazio - Borussia Dortmund, '433' celebra il gol dell'ex di Immobile - FOTO

Lazio - Borussia Dortmund: piccolo imprevisto all'inizio del match

TORNA ALLA HOME