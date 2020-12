Lazio - Bruges, il programma dei belgi alla vigilia del match

Domani sarà vigilia di Champions League per la Lazio che martedì riceverà il Bruges in casa all'Olimpico nell'ultimo match valido per la qualificazione agli ottavi di finale. Questo il programma dei belgi riportato dall'agenzia ufficiale biancoceleste: il tecnico Philippe Clement ed un tesserato interverranno domani in conferenza alle ore 18:15 dalla Sala Stampa dello Stadio Olimpico per presentare la gara di martedì, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. I belgi, successivamente, scenderanno in campo alle 19:00 per l’allenamento di rifinitura nell’impianto capitolino, con i primi 15 minuti aperti ai media.

