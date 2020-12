Lazio - Bruges, il programma dei biancocelesti alla vigilia del match

Messa già da parte la vittoria di ieri contro lo Spezia la Lazio pensa già all'importantissima gara di martedì che decreterà chi tra i biancocelesti e i belgi si qualificherà al prossimo turno di Champions League. Questo il programma della vigilia della squadra di Inzaghi riportato dall'agenzia ufficiale biancoceleste: domani, lunedì 7 dicembre , il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ed un tesserato interverranno in conferenza alle ore 15:00 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lazio-Club Brugge, valida per la 6ª giornata della fase a gironi di Champions League. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo alle 16:00 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media. Sarà possibile seguire questi appuntamenti su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM.

IFFHS World Awards, Orsato scelto come miglior arbitro del 2020

Lazio - Bruges, la probabile formazione: due dubbi per Inzaghi

TORNA ALLA HOMEPAGE