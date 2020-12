Lazio - Bruges, la delusione di Vanaken: "Solo il Borussia fuori dalla nostra portata"

Il suo gol ha illuso il Bruges, che ha provato in tutti i modi a vincerla dopo il 2-2 siglato da Vanaken. Il centrocampista dei belgi, tra i migliori dei suoi, ha parlato nel post partita: "Nel primo tempo abbiamo lasciato che giocassero troppo calcio. E poi l'ultima occasione contro il palo, molto amara. Ma possiamo essere orgogliosi del nostro girone. Solo il Dortmund era troppo forte per noi. Siamo ancora in Europa League e proveremo ad affrontere la competizione nel migliore dei modi, cercando di arrivare il più lontano possibile".