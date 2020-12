Lazio, contro il Borussia Dortmund con qualche rimpianto: e i numeri confermano

Un punto guadagnato o due punti persi? Questa la domanda più diffusa in casa Lazio dopo la gara di ieri. I biancocelesti sono andati al Signal Iduna Park per giocarsela a viso aperto, rispondendo colpo su colpo al Borussia Dortmund. Dopo un primo tempo un po' in sordina, nella ripresa è uscito il carattere e la qualità di Immobile e compagni che hanno schiacciato i tedeschi nella loro metà campo. Una vittoria ieri avrebbe significato matematica qualificazione agli ottavi e momentaneo primo posto nel girone. La squadra di Inzaghi c'è andata molto vicino e anche i numeri della gara confermano la grande partita dei biancocelesti in un campo difficile come quello di Dortmund.

LE STATISTICHE

13 Tiri 12

4 Tiri in porta 6

31% Precisione al tiro 50%

1.38 Expected goals 1.58

5 Parate 3

9 Cross 22

1 Corner 6

22 Disimpegni 10

28.3% Azioni pressing vincenti 33.9%

47 M Baricentro 54.8 M

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

