Lazio, girone quasi perfetto: la media punti di ogni calciatore biancoceleste

Manca solo la ciliegina sulla torta per chiudere il cerchio e concludere il girone di Champions League con la qualificazione agli ottavi. Basterà uscire con almeno un punto dal match di mercoledì prossimo contro il Bruges per strappare il pass. Sin qui, la Lazio è ancora imbattuta nella competizione nonostante abbia dovuto fare i conti con assenze illustri come Immobile, Lucas Leiva e Luis Alberto. Quattro punti in quattro partite con Dortmund e Zenit e uno all'andata in Belgio. Chi più e chi meno, ogni calciatore di Inzaghi ha dato una mano per arrivare fino a qui, a un solo punto dagli ottavi di finale di Champions League che alla Lazio mancano da circa 20 anni.

Media punti a partita/giocatore

2.20 Luiz Felipe

2.00 Reina

2.00 Immobile

1.91 Parolo

1.90 Hoedt

1.88 Muriqi

1.82 Leiva

1.77 Akpa-Akpro

1.77 Correa

1.69 Patric

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

Borussia Dortmund-Lazio e i folli dubbi sul rigore: su Milinkovic è fallo netto

Costacurta: “Immobile sta facendo benissimo, può essere la carta vincente di Mancini...”

TORNA ALLA HOME PAGE