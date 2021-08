Lazio, il cordoglio per Mario Pennacchia: "La società si unisce al dolore"

Il mondo laziale è in lutto. In questi minuti si è appresa la notizia della scomparsa di Mario Pennacchia, storico giornalista vicino al mondo biancoceleste. Nel corso della sua carriera Pennacchia è stato anche il responsabile della comunicazione laziale durante la presidenza di Cragnotti. La Lazio ha pubblicato una nota ufficiale in cui esprime il suo dolore: "La S.S. Lazio, il suo Presidente e tutto lo Staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Pennacchia e si uniscono al dolore della famiglia".