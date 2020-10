Lazio, Immobile: "La Champions è una delle migliori competizioni da giocare"

Presente (e futuro) contro passato. Questo e molto altro sarà per Ciro Immobile la partita di domani sera in Champions League. Con la sua Lazio affronterà il Borussia Dordmund, squadra con cui ha giocato e segnato proprio nella massima competizione europea. Il bomber laziale è carico per la sfida e ai microfoni di Sky Sport ha rivelato: "Con il Borussia l'ho vissuta da protagonista, si può dire che giocavo più in Champions che in campionato. So quanto sia difficile questa competizione e posso dire ai miei compagni, con quel poco di esperienza che ho, che è uno dei migliori tornei da giocare quando si fa il calciatore". L'esperienza di King Ciro sarà fondamentale per velocizzare lo svezzamento della squadra e cercare di essere concentrati e non fare errori che potrebbero essere determinanti.

