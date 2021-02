Lazio, Immobile: "Momento ottimo, a Milano per vincere". E su Mancini...

Vola in zona Champions la Lazio con il ritorno al gol di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste nel post gara, intervenendo ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento della squadra, con riferimento però anche all'avventura in Azzurro: "Abbiamo recuperato terreno in classifica. Avevamo perso punti pesanti soprattuto in casa. Quella nel derby e a Bergamo sono state vittorie importanti per tornare in corsa. Dobbiamo continuare così perché anche le altre vanno forte".

LA PROSSIMA CONTRO L'INTER - "Sarà una gara importante per noi. Non ci nascondiamo, stiamo in un momento ottimo, andremo a Milano cercando di esprimere il nostro gioco per provare a vincere".

LA BIG PIU' FORTE - "Abbiamo affrontato la Juve quando era in un momento non ottimo, ora però ha acquisito un'identità precisa, i giocatori sanno cosa vuole Pirlo e stanno giocano bene. Con Milan e Inter sapevamo le difficoltà della gara. A Milano è stata una delle partite più belle ma il risultato non ci ha premiato. Si vede che non era quello il momento di prendere punti, ma lo abbiamo fatto nel derby, con il Napoli e con l'Atalanta".

GOL E NAZIONALE - "Mancini mi conosce bene, anzi spera che lasci qualche gol da parte anche per la Nazionale. Io do il massimo per la mia nazione, forse i compagni in Azzurro mi conoscono meno che alla Lazio per i movimenti che faccio. So che la gente si chiede perché con l'Italia faccia meno gol. Ora ho raggiunto la maturità per capire che devo farne di più anche lì. Non posso pretendere che la squadra mi serva allo stesso modo che alla Lazio e non posso pensare che cambino gioco per favorirmi. Credo però di aver fatto delle buone partite ultimamente, anche Barella l'altro giorno ho visto che ha ricordato il mio assist contro l'Olanda ringraziandomi. Sono però consapevole del fatto che servano più gol, ma sono anche consapevole che se resto sereno arriveranno. E se arrivano nel momento giusto (l'Europeo, ndr) valgono di più".

Pubblicato il 7/02