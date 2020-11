Lazio, le rivali della Champions: al Bruges basta Lang per centrare i 3 punti

Basta un gol di Lang al Bruges per sbarazzarsi del Kortrijk. Nella 13esima giornata di Jupiler League, i ragazzi di Clement vincono e consolidano il primato. Al secondo posto rimane lo Charleroi a -3, ma con ben 2 partite in meno. Il Bruges non sbaglia in campionato ma martedì, in Champions, ci sarà un impegno ben più importante: al Signal Iduna Park c'è il Borussia Dortmund ad attenderli.