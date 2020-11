Lazio, le rivali della Champions: Haaland ne fa 4 e il Borussia Dortmund vola

Prima dell'impegno in Champions League contro il Bruges, il Borussia Dortmund supera a pieni voti l'impiego in campionato. I giallineri schiantano in trasferta l'Hertha Berlino trascinati da uno scatenato Haaland. L'attaccante norvegese, in serata di grazia, segna 4 gol in 32 minuti annullando il vantaggio iniziale di Cunha. Il BVB trionfa 5-2, alle danze si aggiunge anche il portoghese Guerreiro. Gli uomini di Favre approfittano del passo falso del Bayern Monaco e accorciano in classifica portandosi al secondo posto a -1 dai bavaresi.