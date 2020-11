Lazio, le rivali della Champions: lo Zenit si ferma, ora la vetta è a rischio

Mentre la Lazio è impegnata a Crotone, lo Zenit, prossimo avversario dei biancocelesti in Champions, ha disputato la sua partita di campionato. La squadra russa non è andata oltre il pareggio contro Grozny. Gli uomini di Semak vanno due volte in vantaggio prima con Kuzyayev e poi con Lovren ma vengono raggiunti due volte dalla squadra di casa. Il match termina 2-2 e lo Zenit perde punti importanti nelle zone alte della classifica. Ora il CSKA Mosca, impegnato domani contro il Sochi, può tentare il sorpasso in vetta.