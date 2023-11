Lazio, Marchetti: "Ottavi? Non era scontato in anticipo, ma i problemi di Sarri..."

Luca Marchetti, noto giornalista di Sky Sport, ha commentato ai microfoni di TMW, il passaggio agli ottavi di finale di Champions League della Lazio: "La Lazio si è aggrappata al suo bomber per eccellenza Ciro Immobile. E ha strappato il biglietto per gli ottavi. Non era scontato, non era facile, non era neanche così banale farlo con un turno di anticipo. Questo non significa che siano stati risolti i problemi di Sarri d’incanto, ma aiuta eccome, potersi ora concentrare sul campionato e una rimonta necessaria non fosse altro che per le aspettative della società. Di sicuro le parole di Sarri non possono che lasciare il segno: è sempre stato molto crudo nelle sue uscite. In questo caso la difficoltà vissuta dall’allenatore biancoceleste è venuta tutta fuori. Gli strumenti per poterne uscire a testa alta ci sono. Il supporto della società è fondamentale".