Lazio, Muriqi al Fenerbahce? L'agente smentisce: "Non parlo di ciò che non esiste"

Negli ultimi giorni era rimbalzata dalla Turchia l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Vedat Muriqi al Fenerbahce. L'attaccante avrebbe nuovamente vestito la maglia del suo ex club per sei mesi, fino a fine stagione. Possibilità apparsa sin da subito complicata, considerando anche l'importante investimento della Lazio per acquistare il suo cartellino. A confermare la non fattibilità della trattativa, l'agente del kosovaro, Haluk Canatar, intervenuto ai microfoni di Fotomac: "Non esiste un'ipotesi del genere al momento. Non parlo di qualcosa che non c'è, non ho niente da nascondere. Vedat ha avuto un infortunio e, dopo 35 giorni di lavoro per recuperare, ha contratto il Covid-19. Non ha potuto svolgere neanche la preparazione in campo. Tutti mi chiedono se tornerà al Fenerbahce, io rispondo 'no' e dopo tre giorni lo riscrivono".

