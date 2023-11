Lazio, Patric: “Sarri ha tirato fuori la versione migliore di me”

TUTTOmercatoWEB.com

Patric, negli ultimi giorni, si è raccontato al canale Twitch di El Desmarque e tra i vari argomenti trattati, si è soffermato in particolare sul momento del rinnovo e sulle voci di mercato circolate nell’estate del 2022. “Potevo andarmene gratis, pensavo che mi avrebbe fatto bene giocare in Spagna in un campionato in cui non avevo giocato e dove mi sarebbe piaciuto giocare”, ha spiegato il biancoceelste, “ma alla fine non ho fatto il passo perché qui mi sono sempre sentito a mio agio e rispettato e ho deciso di restare. A oggi sono ancora felice".

“Perché non si è concluso l’affare col Valencia? Onestamente è stato Sarri a convincermi a continuare, venivo da una stagione che era stata brutta per me dal punto di vista emotivo, senza tifosi per via della COVID, in Champions League e anche se l'anno prima ero in un grande momento. Ci hanno chiuso in casa, ho fatto un trasloco in un piccolo appartamento da solo, chiuso in casa nel mio momento migliore. Avevo ansia, depressione, è stato il mio anno peggiore e dovevo giocare senza dire niente. Ho passato un momento molto brutto. Per questo non volevo rinnovare, ma è arrivato Sarri, ha tirato fuori la versione migliore di me”.

Pubblicato ieri alle 19:30