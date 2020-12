Lazio, Reina tra passato e presente: agli ottavi ritroverà il Bayern Monaco

Sfida da ex per Pepe Reina. L'estremo difensore spagnolo ritroverà agli ottavi il Bayern Monaco dove ha militato nella stagione 2014/15. Il club tedesco lo prelevò dal Napoli di Benitez per fare il vice a Manuel Neuer. In Germania, Reina giocherà solo tre partite di Bundesliga nel finale di stagione, senza subire reti, ma vince il suo primo e unico campionato tedesco in carriera. Agli ottavi di Champions League, il portiere della Lazio sfiderà il Bayern Monaco per la prima volta da avversario.

