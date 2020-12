Lazio, Rummenigge avvisa il Bayern Monaco: "Occhio a sottovalutarla"

LAZIO, RUMMENIGGE - A febbraio per la Lazio sarà di nuovo Champions League, la aspettano i campioni in carica del Bayern Monaco. Sicuramente in Germania più di qualcuno avrà esultato al sorteggio, ma l'ad dei bavaresi, Karl-Heinze Rummenigge, mette tutti in guardia: "Non mi piace che venga sottovalutata, ha vinto col Borussia all'Olimpico e ha pareggiato a Dortmund, contro la squadra che negli ultimi anni è arrivata sempre seconda in Bundesliga" ha spiegato a Dribbling.

Lazio, la moglie di Luis Alberto mette in palio la maglia della Champions del 'Mago' - FT

Lazio, l'avversaria della Champions: super Lewandowski e il Bayern vince in rimonta sul Wolfsburg

Torna alla home page