Lazio | Tegola per l'Atletico Madrid di Simeone: rosa decimata

Non è un buon momento quello per Diego Simeone. Se la vittoria nel derby madrileno contro il Real Madrid ha riacceso l'entusiasmo dopo il pareggio allo scadere della Lazio in Champions League, è pur vero che la situazione in casa Atletico Madrid non sia delle migliori. Per la sfida di questa sera contro l'Osasuna, valida per LaLiga, l'ex giocatore biancoceleste ha diramato la lista dei convocati, in cui, come riporta Marca, figurano ben 8 assenti. Ecco a seguire i giocati infortunati, che, oltre ad aver saltato la sfida della Capitale, non prenderanno parte anche a quella contro l'Osasuna: Reinildo, Söyüncü, Lemar, De Paul, Correa, Barrios e, gli ultimi arrivati, Memphis e Savic .