MOVIOLA - Fiorentina - Lazio, Maresca incerto ma non incide: gli episodi

Termina con una ko per la Lazio l'incrocio numero 16 tra Fabio Maresca e i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Napoli si aggiorna dunque a 9 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. A volte in ritardo nelle segnalazioni e tutt'altro che all'inglese, l'arbitro campano non commette sbavature rilevanti nell'arco dei 90 minuti. A seguire gli episodi disciplinari più rilevanti del match:

PRIMO TEMPO

1' - Curiosa falsa partenza in avvio: Correa probabilmente parte in anticipo prima del fischio d'inizio di Maresca. Tutto da rifare.

5' - E' per Venuti il primo giallo della gara: l'esterno viola sbraccia vistosamente su Radu colpendolo al volto.

27' - Ammonito Acerbi per una trattenuta giudicata fallosa su Vlahovic: eccessivamente severo qui Maresca nell'estrarre il cartellino.

43' - Brutta entrata di Vlahovic a contrasto con Leiva: giallo immediato per l'attaccante della Fiorentina.

45' - Nessun minuto di recupero concesso.

SECONDO TEMPO

58' - Ammonito Pezzella per proteste.

59' - Giallo anche per Leiva che tocca duro Ribery. Il brasiliano era diffidato, salterà la prossima contro il Parma.

65' - Terzo ammonito in casa Lazio: è la volta di Radu che entra ruvido su Castrovilli.

70' - Punizione generosissima concessa alla viola per un contatto tra Luiz Felipe e Bonaventura che si lascia andare una volta perso il contatto con la sfera: la Lazio sarebbe partita in contropiede.

74' - Nettamente fuori tempo l'entrata di Luiz Felipe su Ribery che resta a terra dolorante: Maresca esita un istante e poi ammonisce il difensore.

77' - Nervosa la Lazio in questa fase: ammonito anche Pereira per un'entrata in ritardo su Caceres. Corretto il fallo, forse eccessivo il cartellino.

90' - Segnalati 6 minuti di recupero.

90' + 1 - Nella raffica di gialli finali entra anche Cataldi che trattiene Kouamé in ripartenza.

90' + 5 - Espulso Pereira per somma di ammonizioni: trattenuta reiterata, secondo giallo scontato.

90' + 6 - Ennesimo cartellino per i biancocelesti: l'ultimo della sera è per Akpa Akpro che stende Amrabat.