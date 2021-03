RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Ennesimo gol importantissimo di Caicedo, sa che ho stima per lui"

Una vittoria importantissima e sofferta quella della Lazio che grazie alla rete di Felipe Caicedo ha battuto il Crotone. I biancocelesti erano passati in vantaggio con Milinkovic e poi di nuovo con Luis Alberto ma in entrambi i casi si erano fatti riprendere dalla doppietta di Simy. Alla fine la rete del nuemro 20 sancisce il definitivo 3-2. Queste le parole di mister Inzaghi al termine del match in conferenza stampa.

GARA - "La Lazio ha fatto un’ottima gara però abbiamo commesso qualche errore importante sui due gol e una squadra come la nostra non può permetterselo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché siamo stati bravi a vicnere una partita molto molto importante. Abbiamo cambiato modulo, sono stati molto bravi i subentrati, abbiamo avuto occasioni importanti come quella di Milinlovic e poi siamo stati bravi a vincere con Caicedo”.

CAICEDO - “Felipe sa la stima che ho per lui, ed è reciproca. Grandissimo calciatore e professionista, ha avuto qualche problema a gennaio e febbraio e non si è potuto allenare al massimo, in quel periodo ci sono stati tre gol di Muriqi poi abbiamo anche Correa e Immobile. La concorrenza in attacco è tanta ma Caicedo cerca sempre di farsi trovare pronto, oggi ha fatto l’ennesimo gol importantissimo”

IMMOBILE - “Capita agli attaccanti di passare un peridoo senza gol, è un moemnto dove la palla non entra. Ciro ora deve lavorare e credere in se stesso”

ERRORI - “La ripartenza da corner si può prendere ma in quell’occasione ha sbagliato Fares, avrebbe dovuto accompagnare e la palla sarebbe uscita”

