RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Rinnovo? Si troverà una soluzione già in settimana"

Vittoria importantissima, sofferta e voluta, dalla Lazio che è riuscita a ribaltare la gara contro il Sassuolo e a portare a casa tre punti che le permettono di raggiungere il Napoli in classifica a quota 34 punti. Ad aprire le marcature la rete di Caputo ma poi Milinkovic e Immobile e consegnano la vittoria a mister Inzaghi. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa al termine del match.

GARA - “Sono contentissimo per la vittoria di questa sera, abbiamo approcciato la gara così e così contro un’ottima squadra ma mai come questa volta abbiamo fatto una buona gara, tenuto il possesso palla. Siamo stati nettamente migliori e vinto meritatamente nonostante andare sotto subito non è semplice”.

CAMPIONATO - “Non partecipavamo alla Champions da 15 anni, agli ottavi da vent’anni e sono stati dei risultati importantissimi viste le problematiche che abbiamo avuto. Qualche punto lo abbiamo perso in campionato adesso siamo riusciti a centrare i quarti di Coppa Italia e ci giocheremo mercoledì questo quarto, poi saremo ancora a Bergamo. L’augurio è quello di recuperare qualche giocatore e di avere rotazioni più profonde”.

RINNOVO - “Siamo a buon punto, ci siamo visti anche ieri con il presidente Lotito, abbiamo un ottimo rapporto che va al di la del calcio si troverà una soluzione già in questa settimana”.

Pubblicato il 24/01

