RIVIVI LA DIRETTA - Zenit - Borussia Dortmund 1-2, BVB primo nel girone

UEFA Champions League 2020-2021

Zenit S. Pietroburgo - Borussia Dortmund

Girone F - 6ª giornata

Martedì 8 dicembre 2020, ore 18:55

Gazprom Arena

Formazioni ufficiali

ZENIT S. PIETROBURGO (4-4-2) - M. Kerzhakov; Sutormin, Prokhin, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Driussi; Malcom, Azmoun. All. S. Semak. A disp.: Vasyutin (P), Lunev (P), Krugovoi, Lovren, Karavaev, Mostovoy, Zhirkov, Wendel, Erokhin, Dzyuba, Musaev, Shamkin.

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2) - Hitz; Schulz, Hummels, Piszczek; Passlack, Can, Witsel, Bellingham, Reus; Brandt, Hazard. All. L. Favre. A disp.: Bürki (P), Drljaca (P), Zagadou, Sancho, Moukoko, Reyna, Knauff, Raschl.

Arbitro: István Kovács (ROU)

Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU)

Quarto uomo: Marius Avram (ROU)

VAR: Jochem Kamphuis (NED)

AVAR: Kevin Blom (NED)

FINE SECONDO TEMPO - Con i gol di Piszczek e Witsel il Borussia completa la rimonta, batte lo Zenit e chiude il Gruppo F al comando con 13 punti in classifica. Vola agli ottavi di Champions anche la Lazio, seconda a quota 10 dopo il pareggio in casa contro il Bruges. La squadra belga, a -2 dai biancocelesti, scende dunque in Europa League. Fanalino di coda lo Zenit con un solo punto.

90' +4 - Triplice fischio dell'arbitro Kovács. Borussia batte Zenit 2-1.

90' - Concessi 4 minuti di recupero. Ci prova lo Zenit negli ultimi minuti.

84' - Quinta sostituzione nel Borussia Dortmund: fuori l'infortunato Hazard, dentro Knauff.

81' - Cambia ancora lo Zenit: out Malcom, dentro Krugovoi. Fuori anche Ozdoev, in campo Karavaev.

80' - Witsel! 2-1 Borussia! Conclusione chirurgica dal limite dell'area per il belga che trova l'angolino e completa la rimonta per i suoi.

73' - Altro doppio cambio per il Dortmund: fuori Piszczek e Hummels, dentro Sancho e Zagadou.

70' - Intervento provvidenziale di Lovren su Moukoko pronto al tap-in vincente.

68' - Pareggio del Borussia con Piszczek! Proprio quando lo Zenit sembrava in totale controllo del match. Tiro di Hummels, respinta corta di Kerzhakov proprio sui piedi di Piszczek che da due passi fa 1-1.

67' - Terzo cambio per lo Zenit: fuori Rakitskiy, dentro Lovren.

64' - Subito nel vivo del gioco Dzyuba che pesca Azmoun in contropiede: la conclusione dell'iraniano però non impensierisce Hitz.

62' - Girandola di cambi che ora coinvolge lo Zenit: escono Driussi e Kuzyaev, in campo Dzyuba e Wendel.

59' - Doppio cambio per il Borussia: out Brandt e Passlack, dentro Moukoko e Reyna.

57' - Stacco di testa di Hazard, palla centrale e facile preda di Kerzhakov.

49' - Hitz! Doppia prodezza del portiere del Borussia! Prima Kuzyaev poi Ozdoev sulla respinta calciano a botta sicura, ma in entrambi i casi trovano i guantoni del numero 35 giallonero.

45' - Si riparte! È la squadra di casa questa volta a dare il calcio d'inizio. Nessun cambio per le due formazioni.

SECONDO TEMPO

Squadre nuovamente sul terreno di gioco: tutto pronto per il secondo tempo di Zenit - Borussia Dortmund.

FINE PRIMO TEMPO - Borussia pericoloso solo nel finale con le fiammate di Bellingham e Reus. Zenit in sostanziale controllo della gara: vantaggio meritato per i padroni di casa.

45' - Palo di Reus! Borussia ad un passo dal pari nel finale di tempo: conclusione col destro, la palla si stampa sul legno alla sinistra dell'estremo difensore russo.

43' - Errore clamoroso di Bellingham che su assist di Schulz calcia alto sopra la traversa.

40' - Cala il ritmo della gara: molto confusa e imprecisa la manovra del Borussia che risente di molto l'assenza di un terminale offensivo come Haaland.

39' - Contropiede sciupato dal Borussia: malinteso tra Hazard e Passlack, l'azione sfuma.

30' - Prova ad alzare il baricentro il Borussia con le iniziative di Hazard e Reus, efficace per ora la fase difensiva dello Zenit.

26' - Cross di Reus sul quale stacca Emre Can senza però centrare lo specchio della porta.

19' - Hazard! Reazione immediata del Dortmund con il fantasista belga che costringe Kerzhakov al primo grande intervento del match.

16' - Gol dello Zenit con Driussi! Sutormin dopo l'uno due con Malcom, pesca in area l'ex River Plate che beffa Hitz grazie anche alla deviazione di Hummels.

12' - Ammonito Azmoun per un intervento in ritardo ai danni di Emre Can. Calcio di punizione in zona d'attacco per gli ospiti.

11' - Conclusione da fuori area di Brandt, Rakitskiy fa muro ed evita il peggio.

3' - Ritmo di gioco abbastanza sostenuto nei primi minuti, subito propositiva la squadra di casa con Azmoun.

1' - Partiti! È il Dortmund a giocare il primo pallone con Reus.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, ecco le note dell'inno della Champions League: tutto pronto alla Gazprom Arena.

Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta di Zenit - Borussia Dortmund, gara valevole per l'ultima giornata del Gruppo F di Champions League. Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo il Dortmund proverà a difendere il primato nel girone al cospetto di uno Zenit matematicamente ultimo ad un punto. Per farlo la squadra di Favre avrà bisogno dei tre punti, altrimenti dovrà sperare che la Lazio non batta il Bruges nel match dell'Olimpico.