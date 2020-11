Zenit - Lazio: il programma dei biancocelesti alla vigilia del match - FT

Solo 48 ore e la Lazio scenderà di nuovo in campo per il match di Champions League contro lo Zenit in programma mercoledì alle 18:55. La società ha reso noto quale sarà il programma della squadra partendo da domani, vigilia del match. Domani mattina alle 9:30 i biancocelesti scenderanno in campo per l'allenamento mattutino. Alle 13:15 è invece prevista la partenza dall'aeroporto di Fiumicino e in serata, alle 18:00, ci sarà la consueta conferenza stampa di mister Inzaghi al Saint Petersburg Stadium. Alle 18:20 walkaround all'interno dell'impianto in cui poi le squadre si sfideranno.

