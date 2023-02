Conference League, potrebbero sfidarsi Lazio e Fiorentina? Ecco cosa dice il regolamento

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Con i due risultati utili nelle sfide di ieri sera Lazio e Fiorentina hanno staccato il pass per gli ottavi di Conference League. Oggi il sorteggio in programma alle ore 13.00 decreterà le prossime sfidanti delle due italiane che, secondo regolamento, non potranno affrontarsi poiché provenienti dalla stessa federazione. Club della stessa nazione non si possono quindi affrontare negli ottavi di finale di Europa Conference League. Questa regola viene invece eliminata per quanto riguarda il sorteggio dei quarti di finale, per i quali non sono previste teste di serie né restrizioni geografiche.