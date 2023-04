Incidente Immobile, quanta sfortuna per Ciro: le gare già saltate in stagione

Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un tram nella mattinata di domenica. Una dinamica tutta da accertare, ma che ha procurato al calciatore una contusione alla colonna vertebrale e la frattura composta di una costola. Il capitano sarà monitorato nei prossimi giorni e si capirà quando le sue condizioni gli permetteranno di tornare in campo. Una stagione sfortunata per l'attaccante che mai come in questa ha avuto problemi fisici in serie. Il tutto inizia a ottobre quando il bomber si ferma nel match contro l'Udinese. Per lui una "lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro" che lo costringe ai box per 25 giorni e gli fa saltare 5 partite. Ciro torna contro il Monza, ma due giorni dopo in allenamento è costretto allo stop per un problema all'altra coscia che lo esclude dalla sfida con la Juventus.

2023 - Dopo la sosta per il Mondiale, nel 2023 non si fermano le difficoltà per Immobile. Il numero 17 si infortuna ancora a Sassuolo per una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Immobile non gioca con Bologna (in Coppa Italia) e Milan e torna in campo due settimane dopo nel finale della partita con la Fiorentina. Il 3 marzo la Lazio espugna il Maradona e batte il Napoli, ma nel finale Ciro accusa un altro problema muscolare. Il comunicato parla di una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra che lo ferma ancora e gli fa saltare Bologna e Roma in campionato e la doppia gara di Conference contro l'AZ Alkmaar oltre agli impegni della Nazionale. Ciro torna un mese esatto dopo quando subentra a Monza. In totale sono 13 le gare saltate dal bomber con un bilancio di 7 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. L'importanza di Immobile per questa squadra è nei numeri visti i 194 gol con l'aquila sul petto e le sette stagioni consecutive in doppia cifra. La Lazio è chiamata al rush finale per la Champions League e avere a disposizione Ciro sarebbe un vantaggio non da poco. Ecco nel dettaglio gli infortuni e le gare saltate da Ciro in stagione.

16 OTTOBRE 2022 - "lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro" - 25 giorni out

Gare saltate:

Atalanta - Lazio 0-2 - Serie A

Lazio - Midtjiylland 2-1 - Europa League

Lazio - Salerninata 1-3 - Serie A

Feyenoord - Lazio 1-0 - Europa League

Roma - Lazio 0-1 - Serie A

Lazio - Monza 1-0 - Serie A (rientra in campo all'86')

12 NOVEMBRE 2022 - "problema alla coscia destra" - stop incalcolabile vista la pausa per il Mondiale

Gare saltate:

Juventus - Lazio 3-0 - Serie A

15 GENNAIO 2023 - "lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra" - 14 giorni out

Gare saltate:

Lazio - Bologna 1-0 - Coppa Italia

Lazio - Milan 4-0 - Serie A

3 MARZO 2023 - "lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra" - 30 giorni out

Lazio - AZ Alkmaar 1-2 - Conference League

Bologna - Lazio 0-0 - Serie A

Az Alkmaar - Lazio 2-1 - Conference League

Lazio . Roma 1-0 - Serie A

TOTALE 13 GARE DISPUTATE SENZA IMMOBILE*

Bilancio completo (campionato, Coppa Italia, Conference ed Europa League): 7 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte

Bilancio Serie A: 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte

* Nel totale viene considerato indisponibile nelle due gare con la Roma, dove rimane in panchina, e nel match d'andata contro il Monza dove entra all'86'. In questa statistica viene considerato disponibile nelle sfide contro Udinese e Sassuolo del girone d'andata (dove si fa male nel primo tempo) e contro Fiorentina e Monza del girone di ritorno (dove entra in campo nella ripresa e disputa più di 15 minuti).



pubblicato ieri alle 14