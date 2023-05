Lazio - Sassuolo, Felipe Anderson: "Vicini a un traguardo molto importante"

Fonte: Sky Sport

La Lazio batte due colpi e risponde presente per la corsa Champions. Felipe Anderson e Toma Basic regalano ai biancocelesti una vittoria fondamentale e i conseguenti tre punti che gli restituiscono il secondo posto. A Sky Sport, dopo il triplice fischio, ha parlato l'autore della prima rete: "Il mister ci ha detto dove abbiamo sbagliato le scorse partite e ci ha incoraggiato. Oggi abbiamo fatto una buona gara e dobbiamo continuare così. Classifica? Non possiamo guardare le partite che mancano, solo la prossima per non sprecare il lavoro fatto. Se ce la facciamo sarà una grande vittoria per tutti quanti. Mia miglior stagione? Nelle stagioni precedenti al mio ritorno avevo giocato poco. Avevo detto di essere migliorato e ora lo sto dimostrando. Ringrazio sempre la fiducia del mister. Siamo vicini a un traguardo molto importante".

L'esterno biancoceleste al fischio finale si è lasciato andare anche a qualche battuta ai microfoni di Dazn: "Siamo molto felici. Sappiamo che da questo momento in poi della stagione sarà tutto più difficile e che troveremo avversari sempre più concentrati. Con Marcos proviamo spesso quella palla in allenamento e finalmente ci è riuscita. Non ho esultato perché avevo paura che fosse fuorigioco. L’importante comunque è aiutare la squadra".