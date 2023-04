PRIMAVERA - Poker alla Viterbese: al Fersini è Gonzalez show!

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Partita quasi perfetta della Lazio che allunga sull’Ascoli e va ancora a +4. Al Fersini si prende tutti gli applausi Diego Gonzalez che nel secondo tempo detta legge sul campo. Nei primi 45 minuti apre le danze Napolitano al 17’, poi allo scadere ci pensa proprio il numero 10 a portare i biancocelesti in doppio vantaggio. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Capparella, poi il paraguaiano si merita le luci dei riflettori con i due rigori trasformati all’84’ e all’88’. Nella prossima giornata la squadra di Sanderra volerà a La Spezia.

Campionato Primavera 2 | 27ª giornata, girone B

Sabato 22 aprile 2023, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Magro; Floriani, Dutu, Ruggeri, Milani; Napolitano; Colubaly, Di Tommaso; Balde, Gonzalez (89' G. Rossi), Sana Ferandes. A disp.: Maliszewski, Martinelli, Bedini, Petta, Cesari, Campagna, Serra, Bigonzoni, A. Rossi, Crespi. All.: Stefano Sanderra

VITERBESE (5-3-2): Chicarella; Ippoliti, Carannante (46' Zupansic), Pompei (67' Kone), Fiele (46' Gallitelli), Vespa; Cutilli, Cantiani, Malvestuto (46' Di santo); Capparella, Sablone (65' Piro). A disp.: Minucci, Boni, Guccione, Silvestroni, Iezzi, Meola, Giordani. All.: Giuseppe Di Franco

Arbitro: Michele Giordano (sez. Novara)

Assistenti: Antonio Piedipalumbo - Davide Stringini

Ammoniti: Malvestuto, Sablone, Piro, Cantiani (V)

Espulsi: Balde (L)

FINE SECONDO TEMPO

90' - Triplice fischio!

89' - Nuova sostituzione per i biancocelesti: in panchina Gonzalez, dentro Giordano Rossi.

88' - Dagli 11 metri va ancora Gonzalez, tripletta per il paraguaiano!

87' - Altro rigore per la Lazio! Steso Milani.

85' - Ingresso di Petta in campo.

84' - Dal dischetto va Gonzalez! Tris biancoceleste!

83' - Sana Fernandes atterrato in area! Rigore per la Lazio!

82' - Ingresso di Bedini in campo.

80' - Occasionissima per la Lazio! Riparte Sana Fernandes, Gonzalez la spara alta sopra la traversa. Buona intesa tra i due, peccato per la sfortuna di Gonzalez.

76' - Corner per la Viterbese: pallone respinto e ripartenza Lazio con Gonzalez. Il paraguaiano è strattonato da un avversario per fermare la sua corsa: ammonito Cantiani.

73' - Bella conclusione di Gonzalez. Bravo Chicarella a mandare in angolo il pallone.

67' - Partita riaperta, la conclusione dalla distanza Capparella è letale.

66' - Giallo per Piro appena entrato.

65' - Doppio per la Viterbese: dentro Piro e Kone per Sablone e Pompei.

61' - Rosso per Balde per fallo su Cantiani.

57' - Punizione per la Lazio da posizione interessante e giallo per Sablone: sulla palla va Diego Gonzalez, tiro teso e potente ma troppo alto.

53' - Giallo per Balde per simulazione.

46' - Triplo cambio per la Viterbese: dentro Gallitelli, Zupansic e Di Santo al posto di Fiele, Carannante e Malvestuto.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - GOOOOOLLLLL!!!!! Balde salta un avversario, Gonzalez si fa trovare pronto col sinistro e col piazzato la mette dove Chicarella riesce solo a sfiorare.

43' - Ultime battute del primo tempo: biancocelesti che vogliono andare negli spogliatoi in vantaggio. La Viterbese non sembra riuscire ad impaurire Magro in alcun modo finora.

41' - Fallo su Carannante. Staff medico in campo.

35' - Spinge la Lazio alla ricerca del 2-0. Qualche fallo di troppo della Viterbese che cerca di fermare gli avversari in modo non pulitissimo.

28' - Erroraccio di Ruggeri che si fa soffiare palla da un avversario. Ripartenza di Capparella, calcia ma per fortuna la difesa biancoceleste ci mette una toppa. Non sarà neanche angolo.

23' - Punizione importantissima per la Lazio da posizione insidiosa: alla battuta, dalla parte laterale dell'area va Sana Fernandes, tiro potente ma troppo basso. Il pallone viene respinto.

17' - GOOOOOOOOOLLLL LAZIOOOOOOOO! Traversone, sponda di Gonzalez, rovesciata di Sana Fernandes che viene murato ma Napolitano si fionda sul pallone e insacca la sfera all'angolino.

13' - La Lazio chiede un fallo di mano in area. Per l'arbitro non c'è niente ma Carannante resta a terra. Staff medico in campo.

12' - Altra grande parata di Chicarella che si distende sul bel tiro di Di Tommaso. Bravo il portiere ospite a farsi trovare trovanto un'altra volta.

10' - Ammonito Malvestuto per fallo su Ruggeri.

7' - Corner per i padroni di casa:battuto corto da Sana, cross di Milani teso al centro, Napolitano di testa sfiora il palo. Gran parata di Chicarella.

6' - Lazio che ha cominciato bene: Viterbese schiacciata nell'area biancoceleste.

3' - Fallo di Malvestuto su Floriani Mussolini. Fallo in favore della Lazio

1' - Si parte al Fersini!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Viterbese, gara valida per la 27a giornata del campionato di Primavera 2. Nonostante la battuta d'arresto nella scorsa giornata contro la Ternana ultima in classifica, i biancocelesti di Stefano Sanderra sono determinati a restare in vetta per agguantare la promozione diretta in Primavera 1.