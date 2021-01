Calciomercato Lazio, Caicedo ora spunta anche l'ipotesi rinnovo: i dettagli

Il colpo di scena è servito. Altro che addio, ora Felipe Caicedo può addirittura rinnovare con la Lazio. L’indiscrezione ha del clamoroso, soprattutto se rapportata a quanto uscito nelle ultime tre settimane. Prima le voci di rottura con Inzaghi, poi gli interessamenti di Fiorentina, Inter e Juve che avevano fatto pensare a un futuro lontano da Roma. Caicedo però è ancora alla corte di Inzaghi che di privarsi della sua Pantera proprio non vuole saperne. Ha messo il veto Simone, ha fatto capire a Lotito che con Muriqi e Pereira ancora in fase d’ambientamento, con Correa spesso soggetto a malanni fisici, privarsi di Caicedo sarebbe deleterio, una mazzata alle ambizioni di rimonta in classifica. Il presidente ha ascoltato, ha preso atto e per ora non ha aperto alla cessione, per smuoverlo servirebbero una decina di milioni e nessuno per ora s’è avvicinato a tale somma. L’Inter si muove nell’ombra, ha paventato l’ipotesi di uno scambio con Pinamonti, ma l’opzione piace poco a Formello. La Fiorentina per ora ha messo sul piatto meno di 5 milioni. Briciole. La Juve non s’è mai concretamente avvicinata, ha solo sondato il terreno.

SCENARIO - La Lazio riflette, valuta. Caicedo è un classe ’88, compirà 33 anni a settembre, ma è giocatore integro, forte, un patrimonio da poter sfruttare. Il suo contratto scade tra 18 mesi, arco di tempo breve, perché già in estate chi vorrà avvicinarsi a Felipe potrà mettere sul piatto una cifra al ribasso. Da qui l’idea di allungare il contratto di Caicedo: un modo per riconoscerne il contributo? Certo. Ma anche mossa tattica. Caicedo gioca bene, segna, può diventare uomo mercato, in estate potrebbero tornare a bussare da Qatar, Arabia Saudita ed Emirati, perché non pensare di strappare un prezzo importante? La Lazio ci sta pensando seriamente, il rinnovo è ipotesi da prendere in considerazione, la Lazio sembra non voglia ritoccare l'ingaggio, proponendo solo un allungamento dell'attuale accordo fino al 2023 o al 2024. Su questo bisognerà comunque discutere, perché non si può escludere che invece Caicedo per rinnovare chieda un aumento di stipendio. Attenzione. Però. Se domani dovesse arrivare un club con 9-10 milioni sul piatto è chiaro che lo scenario cambierebbe; e anche per l’estate l’opzione addio va presa in considerazione. Caicedo non ha mai nascosto la voglia di chiudere la carriera tra Dubai e Qatar, se arrivasse una proposta interessante, allora bisognerebbe prenderla in esame. Intanto, però, meglio concentrarsi sul presente. Caicedo giocherà il derby da titolare, cercherà il secondo centro nella stracittadina, affiancherà Immobile formando una coppia da 17 gol in campionato fin qui. Dopo la partita con la Roma, però, occhio agli appuntamenti. Un meeting per discutere del rinnovo potrebbe esserci proprio dopo il derby.

