Calciomercato Lazio, da Petagna a Llorente: tutti i nomi per l'attacco

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe arrivare dall'attacco una sorpresa dal calciomercato della Lazio. Igli Tare studia la possibilità di rinforzare il reparto avanzato con un calciatore forte fisicamente che possa aiutare la squadra con le sponde. Un modo per sporcare un po' il gioco e offrire una soluzione in più a Simone Inzaghi. Il mister, dal canto suo, è già soddisfatto dalla permanenza di Felipe Caicedo, ma accetterebbe volentieri un calciatore fisico soprattutto qualora dovesse partire Milinkovic Savic. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il preferito del tecnico rimane Andrea Petagna della Spal. Il calciatore piace molto al piacentino per le sue caratteristiche. La squadra di Ferrara lo ha appena riscattato e lo valuta circa 20 milioni di euro. Cifra troppo alta per Tare che, tra l'altro, preferirebbe guardare altrove.

GLI ALTRI NOMI - In Italia piacciono sia Leonardo Pavoletti che Roberto Inglese, ma entrambi hanno una valutazione elevata. Un nome che farebbe al caso della Lazio sia per esperienza che per caratteristiche è quello di Fernando Llorente. Il 34enne si è svincolato dal Tottenham ed è alla ricerca di una squadra. Il problema in questo caso sarebbe l'ingaggio visto che il calciatore percepiva 4 milioni di euro di base in Premier. Attenzione poi alle sorprese e ai ritorni di fiamma tanto cari a Formello. Tra le possibili sorprese c'è anche Sardar Azmoun che è stato vicinissimo due estati fa. Il calciomercato è ancora lungo e tutto può succedere.

