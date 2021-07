Calciomercato Lazio, Felipe Anderson al traguardo: e sui social...

Rieccolo, il Felipe bis è servito. Ultimi dettagli, veramente piccole questioni burocratiche e poi Felipe Anderson sarà di nuovo un giocatore della Lazio. Il countdown è partito, manca pochissimo, lo sbarco a Roma è imminente, poi visite mediche e firma sul contratto. Il West Ham ha ceduto, ha mollato la presa, fondamentale la volontà del ragazzo di tornare a Roma. Pipe ha detto subito sì alla Lazio, ha dato mandato ai suoi agenti di fare di tutto per portare a termine l’operazione, s’è dimezzato l’ingaggio (a Londra guadagna 4 milioni di euro annui) per rivestirsi di biancoceleste. La Lazio ha messo sul piatto una proposta da 7 milioni, oppure una più bassa (poco meno di 3 milioni) con percentuale del 50% sulla futura rivendita in favore degli Hammers. Il West Ham ha accettato questa seconda offerta, ora serve sistemare tutta la parte burocratica legata ai contratti. Felipe Anderson però è davvero vicinissimo, lancia indizi via social, su Facebook ha sfruttato un profilo privato per postare un’aquila e due icone bianco e blu. Messaggio piuttosto evidente. Poco dopo è spuntato il commento di Luiz Felipe: “Sua casa minha mano” che altro non vuol dire che “casa tua fratello mio”. Già, torna a casa Felipe. La Lazio lo aspetta, il ritorno è praticamente realtà.