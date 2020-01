Calciomercato Lazio, passi avanti per Jallow. Adekanye e Anderson verso Salerno

Sembrava dovesse rimanere ferma sul mercato, invece la Lazio sta lavorando sottotraccia a un acquisto. Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, si tratta di Lamin Jallow, attaccante classe ’95 in forza alla Salernitana con cui ha segnato sei gol in tredici presenze in questa stagione. Jallow piace molto a Lotito, è un suo pupillo, è convinto sia uno di quegli elementi in grado di spiccare il volo sotto la guida di Inzaghi, che a Salerno non sia stato in grado di esprimere tutto il proprio potenziale a causa di due fattori. Il primo: il gioco di Ventura non lo aiuta, troppo orizzontale e poco verticale. Secondo: l’ambiente campano è un freno a molti calciatori, troppe tensioni che non aiutano i giocatori e non gli permettono di offrire un contributo proporzionato al loro talento. Jallow poi è in rotta con la tifoseria granata che non gli perdona un gesto d’insofferenza espresso nel match del 15 dicembre contro il Crotone. Il ragazzo è stanco di Salerno e vuole cambiare aria e la Lazio sarebbe opportunità più che gradita. In queste ultime ore ci sono stati passi avanti. Ventura e Fabiani che inizialmente avevano messo il veto, stanno ammorbidendo la loro posizione. Lotito del resto ha fatto capire a tecnico e ds che così è impossibile andare avanti, che Jallow non può giocare con addosso la pressione di una tifoseria e soprattutto che un giocatore con questo potenziale deve poter essere messo in condizione di esprimerlo. Inzaghi, da questo punto di vista, è considerato un maestro. La formula con cui si sta impostando la trattativa è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai tre milioni di euro. Chi dovrebbe fare invece il percorso inverso è Bobby Adekanye che in biancoceleste non sta trovando spazio e che a Salerno potrebbe avere la possibilità si giocare di più e farsi le ossa. Adekanye inizialmente era titubante, non sembrava convinto della prospettiva, ma in queste ore pare ci siano state aperture importanti da parte degli agenti. L’ex Liverpool andrebbe a Salerno in prestito secco. Così come Andre Anderson che Ventura ha chiesto con forza e che pure lui in questa prima parte di stagione ha avuto solo dieci minuti a disposizione. L’italo-brasiliano tornerebbe volentieri in Campania, dove lo scorso anno ha fatto molto bene.

KIYINE - Discorso diverso rispetto a quello di Jallow, riguarda invece Sofian Kiyine. Qualche settimana fa, l’arrivo alla Lazio del ragazzo nato in Belgio sembrava certo. Ma poi le cose sono cambiate. Fabiani ha avuto un confronto acceso con Lotito, ha fatto intendere che Kiyine non può lasciare ora la Salernitana e lo stesso ha ribadito Ventura. Gli stessi agenti del giocatore hanno chiesto al presidente di riflettere sulla questione, perché ancora sei mesi a Salerno permetterebbero a Kiyine di giocare con continuità e crescere, cosa che a Roma non accadrebbe. Lotito dal canto suo porterebbe subito l’ex Chievo alla corte d’Inzaghi, ma è disposto ad ascoltare le voci dei suoi dipendenti e degli agenti del giocatore. Molto dipenderà anche dal destino di Berisha: dovesse andar via il kosovaro (al momento non cosa certa), allora la pista Kiyine tornerebbe a essere molto calda.

