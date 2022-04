Calciomercato Lazio, passi avanti per la punta del Bodo: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mancano ancora cinque giornate alla fine della stagione, ma in casa Lazio di guarda alla squadra che verrà. Tutti i reparti subiranno parecchie modifiche e anche l'attacco non sarà escluso. Oltre a un vice Immobile, si cerca anche un altro esterno da aggiungere a Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Ola Solbakken. Il giocatore del Bodo Glimt è tra i nomi sul taccuino della società biancoceleste da mesi e negli ultimi giorni sono arrivate importante novità. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna di Radiosei, ci sarebbero stati dei significativi in avanti per portare il norvegese a Formello. Il giocatore ha il contratto in scadenza a dicembre 2022 e in estate può partire a un prezzo contenuto.

Pubblicato il 22/04