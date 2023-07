D'Amico, l'ultimo saluto in Campidoglio: rivivi tutta la giornata - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 19.00 - Anche Danilo Cataldi ha voluto omaggiare la memoria di Vincenzo D'Amico. Il capitano della Lazio si è presentato in Campidoglio prima della chiusura della camera ardente allestita nella sala della Protomoteca.

AGGIORNAMENTO 17.00 - In Campidoglio è passato anche il presidente del CONI Giovanni Malagò che ai cronisti presenti ha raccontato il ricordo che ha del Golden Boy laziale. Poco dopo è arrivato Giancarlo Oddi che con lui ha condiviso una vita.

AGGIORNAMENTO 16.00 - Non poteva mancare alla camera ardente, Bruno Giordano che per Vincenzo è stato un amico, un compagno di squadra e un fratello. L'ex attaccante di Lazio e Napoli fa fatica a trattenere le lacrime nel ricordare D'Amico.

AGGIORNAMENTO 15.00 - Dalla sala della Promoteca sono intervenuti, ai microfoni dei cronisti presenti, anche l'assessore ai grandi eventi Onorato e lo storico team manager della Lazio, Maurizio Manzini.

AGGIORNAMENTO 14.14 - Ai microfoni dei cronisti presenti sono intervenuto il ministro Lollobrigida e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "E' stata una bandiera come non ce ne sono più, uno dei più grandi sportivi di Roma. E' giusto, quindi, che Roma lo ricordi" (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 13.46 - Presenti alla camera ardente, oltre che il ministro Lollobrigida, anche il Sindaco Gualtieri, Assessore Onorato, presidente Gravina e i giornalisti Gianni Bezzi e Marino Bartoletti.

AGGIORNAMENTO 13.40 - Il ministro Lollobrigida ha parlato della figura di Vincenzo D'Amico che ha segnato fortemente la sua lazialità: "Se ne va un altro punto di riferimento del calcio romano e non solo. Amava la Lazio e amava l'Italia..."

L'ultimo saluto a Vincenzo D'Amico merita tutti gli onori del caso. Dalle 13 alle 19, presso la sala della Promoteca in Campidoglio, sarà allestita la camera ardente che ospiterà la salma dell'eroe del primo scudetto della Lazio. Sarà l'occasione per amici, parenti e tifosi di salutare per l'ultima volta l'ex calciatore biancoceleste.