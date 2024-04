ESCLUSIVA | Lazio, Onorato: "Derby, Sarri e il Flaminio, vi spiego tutto" - VIDEO

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

A margine dell'evento nuova Roma XXIVh presso il Forum Sport Center, direttamente ai nostri microfoni in esclusiva è intervenuto l'Assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Queste le sue dichiarazioni in merito al derby della Capitale: "Speriamo sia un grande spettacolo, in sicurezza, invito sempre alla calma sia ai laziali che ai romanisti. Leggo di molta preoccupazione sugli spalti, mia uguro che lo stadio sia un luogo per tutti, per le famiglie in totale sicurezza. Zero pronostici sulla partita”.

Che momento è per la Lazio?

“Abbiamo un derby in Campidoglio tra me e il sindaco (Gualtieri, ndr). Io sono laziale, lui è romanista, ma tendiamo a mantenere un ruolo istituzionale. La Lazio non vive un momento facile, è un momento difficile, però ogni tifoso ha le proprie convinzioni, credo si debba star vicino alla squadra. Mi dispiace quando vengono presi di mira alcuni giocatori, come Ciro Immobile che ha dato tantissimo alla Lazio. Ha fatto numeri incredibili, senza senso come si dice a Roma. Non c’è dubbio però che la società debba fare degli interventi importanti. Come tifosi i laziali si sarebbero augurati una stagione diversa, con Sarri che arrivava fino infondo”.

Sei rimasto male delle dimissioni di Sarri?

“Da assessore ritengo che il presidente debba fare quello che è più giusto, da tifoso è evidente che se tu compri Sarri devi seguire Sarri su quelle che sono le aspettative di acquisto. Dal momento che non le esegui, per un allenatore geniale, che ha vinto e insegnato tanto di calcio e che è integralista, non si adatta a quel che si trova. Dispiace, chissà quando ci ricapiterà di giocare con un Bayern Monaco abbordabile dopo una vittoria in casa. Ci piange il cuore ma noi laziali siamo abituati a soffrire”.

Sullo stadio…

“Noi abbiamo un approccio pratico, degli stadi bisogna parlarne poco e farli. La Roma tutto quel che doveva fare il comune l’ha fatto, sta a loro presentare il progetto esecutivo. Possono andare avanti per Pietralata. Per la Lazio, più di dire in tutte le lingue davanti a Lotito che siamo pronti a dare massimo sostegno affinché la Lazio possa fare il proprio stadio al Flaminio... ci manca che lo costruiamo noi. Proposta? Sì ce l’aspettiamo, dopodiché non c’è un conto alla rovescia ma siamo convinti che Lotito farà dei passi concreti, se li vuole fare. C’è un’ottima interlocuzione sul Flaminio, quando uno non vede, non crede”.

Temi De Rossi?

“Ti do un aneddoto, io e De Rossi andavamo a scuola insieme. Non l’ho chiamato, ci conosciamo da ragazzini, anche al mare ad Ostia allo Sporting Beach. Sta facendo molto bene, non esageriamo però”. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI L'ARTICOLO

Pubblicato 4/04