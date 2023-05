FORMELLO - Lazio, la ripresa: Zaccagni ok, dita incrociate in regia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Con gli uomini contati. La ripresa degli allenamenti a Formello è con in campo i calciatori non utilizzati ieri o entrati nel secondo tempo. Tra questi, però, non ci sono Cataldi e Vecino, fermi ai box per i rispettivi problemi fisici. La regia rappresenta il dilemma maggiore per la partita di venerdì con il Lecce. Danilo è fermo per l’ematoma al polpaccio rimediato contro l’Inter, la speranza - come ha confidato Sarri nella conferenza post-Milan - è di rivederlo in campo per martedì (è stata programmata una doppia sgambata, per domani invece concessa una giornata di riposo). Il discorso vale anche per una semplice seduta differenziata. Non ha riportato uno stiramento muscolare, però si deve ancora riassorbire la conseguenza della scontro con Lukaku.

CONDIZIONI. Gli esami strumentali di Vecino, al contrario, hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale destro. Ai loro infortuni si sono aggiunti i dolori di Marcos Antonio, che ieri ha chiuso a denti stretti per un problema alla caviglia sinistra. Gli altri acciacchi riguardano l’attacco. Immobile è apparso di nuovo in difficoltà fisiche a San Siro. Per Zaccagni non dovrebbero esserci particolari dubbi, era rimasto fermo venerdì alla vigilia perché leggermente affaticato. Stamattina è stato aggregato Diego Gonzalez, trascinatore della Primavera nel girone di ritorno. Per il paraguaiano la soddisfazione è arrivata il giorno dopo la promozione matematica centrata con i baby biancocelesti.

