Lazio, Inzaghi: "Il nostro primo scudetto è la Champions"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, STAMATTINA LA RIPRESA: INZAGHI PENSA AL TORO FORMELLO - Subito in campo: c'è tempo solo per la seduta di ripresa e la rifinitura di domani per preparare la trasferta di Torino, in programma martedì (ore 19.30). Il giorno post-Fiorentina è dedicato ai calciatori non impiegati ieri sera... WEBTV VIDEO - LAZIO-FIORENTINA 2-1: I GOL DI IMMOBILE E LUIS ALBERTO CON LE URLA DI ZAPPULLA Torna a urlare di gioia nell'Olimpico questa volta deserto il direttore Alessandro Zappulla. La Lazio torna infatti a volare grazie a Ciro Immobile dal dischetto e a Luis Alberto con il suo destro preciso all'angolino. CLICCA QUI PER RIVIVERE I GOL DI ZAPPULLA... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL PSG PENSA A SZOBOSZLAI: LE ULTIME Il Paris Saint Germain è piombato su Dominik Szoboszlai. A riportarlo è tuttomercatoweb.com, che spiega come il centrocampista ungherese sia finito nel radar del club parigino. Che, a campionato già concluso, può proiettarsi fin da...