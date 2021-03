Lazio, la società ricorda Guerini: "Ora punta l'uomo, attacca la porta e buttala giù" - VIDEO

Sono passati pochissimi giorni dalla scomparsa di Daniel Guerini e il dolore è ancora tantissimo in casa Lazio e non solo. I suoi compagni di squadra continuano a ricordarlo ogni giorno, perché come ha detto anche il tecnico della Primavera Menichini la sua anima rimarrà per sempre nello spogliatoio. La Lazio oggi ha voluto dedicargli un video postato sui canali social che definire emozionante e commovente sarebbe poco. In sottofondo la canzone di Vasco Rossi "Gli Angeli" e poi bellissime parole: "Guarda Guero stoppa il pallone per un attimo e alza la testa. Ci sono tante storie una diversa dall'altra, le hanno scelte loro, i tuoi compagni, con cui hai condiviso una festa, un allenamento, un viaggio. Sono tanti e ognuno ha scelto il proprio modo. Abbiamo contato centinaia di persone con maglie diverse e nessuno ha tradito il ricordo perché vedi puoi anche sbagliare un appoggio, prendere un cartellino giallo, fare il guascone a questa età ma lasciare una traccia indelebile nella memoria di chiunque è da fuoriclasse, da 10 sulla maglia. Noi abbiamo deciso di cristallizzare tutto, tempo, spazio e ricordi. La maglia sarà quella del cuore inseguita e conquistata, giocheremo in dodici ingannando se possibile anche l'arbitro. Non ci sono addii ne oggi ne domani ora punta l'uomo attacca la porta e buttala giù".

