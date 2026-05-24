Lazio, le pagelle della stagione del Messaggero: si salvano in pochissimi
Una delle stagioni più tormentate della storia recente della Lazio è appena andata in archivio. Invece di concentrarsi sull'inutile vittoria contro il Pisa, il Messaggero ha deciso di fare le pagelle dell'intera stagione. Ovviamente non compaiono i nomi dei calciatori venduti in inverno (Guendouzi e Castellanos), così come non vengono menzionati i giocatori impiegati in modo estremamente ridotto da Sarri (tra cui Hysaj, Belahyane e Ratkov).
Abbiamo deciso di suddividere le pagelle per reparti. Naturalmente fioccano le insufficienze per un campionato concluso al nono posto. Si salvano in pochi, come i portieri e i centrali di difesa. Ma, tra centrocampo e attacco, ci sono appena tre voti uguali o superiori al 6,5. Voto positivo anche per Sarri, che ha condotto la nave in porto tra mille difficoltà e permettendo alla Lazio di giocare anche una finale di Coppa Italia che mancava da 7 anni.
PORTIERI
Provedel 6,5; Motta 7,5.
DIFENSORI
Lazzari 4,5; Marusic 6; Tavares 4,5; Pellegrini 5; Gila 6,5; Romagnoli 7; Provstgaard 6,5; Patric 5,5.
CENTROCAMPISTI
Basic 5,5; Cataldi 6; Taylor 6,5; Dele-Bashiru 4; Rovella 5.
ATTACCANTI
Dia 4; Maldini 4,5; Zaccagni 5; Noslin 6,5; Isaksen 5; Cancellieri 5; Pedro 8.
ALLENATORE
Sarri 7.