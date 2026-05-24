Lazio, le pagelle della stagione del Messaggero: si salvano in pochissimi

24.05.2026 13:30 di  Daniele Rocca  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, le pagelle della stagione del Messaggero: si salvano in pochissimi
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Una delle stagioni più tormentate della storia recente della Lazio è appena andata in archivio. Invece di concentrarsi sull'inutile vittoria contro il Pisa, il Messaggero ha deciso di fare le pagelle dell'intera stagione. Ovviamente non compaiono i nomi dei calciatori venduti in inverno (Guendouzi e Castellanos), così come non vengono menzionati i giocatori impiegati in modo estremamente ridotto da Sarri (tra cui Hysaj, Belahyane e Ratkov).

Abbiamo deciso di suddividere le pagelle per reparti. Naturalmente fioccano le insufficienze per un campionato concluso al nono posto. Si salvano in pochi, come i portieri e i centrali di difesa. Ma, tra centrocampo e attacco, ci sono appena tre voti uguali o superiori al 6,5. Voto positivo anche per Sarri, che ha condotto la nave in porto tra mille difficoltà e permettendo alla Lazio di giocare anche una finale di Coppa Italia che mancava da 7 anni.

PORTIERI

Provedel 6,5; Motta 7,5.

DIFENSORI

Lazzari 4,5; Marusic 6; Tavares 4,5; Pellegrini 5; Gila 6,5; Romagnoli 7; Provstgaard 6,5; Patric 5,5.

CENTROCAMPISTI

Basic 5,5; Cataldi 6; Taylor 6,5; Dele-Bashiru 4; Rovella 5.

ATTACCANTI

Dia 4; Maldini 4,5; Zaccagni 5; Noslin 6,5; Isaksen 5; Cancellieri 5; Pedro 8.

ALLENATORE

Sarri 7.

Daniele Rocca
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Daniele Rocca
Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.