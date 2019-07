Lazio, Parolo: "Settimana positiva, siamo forti. Spero che tutti rimangano..."

Al termine del terzo test stagionale della Lazio ad Auronzo di Cadore contro la Triestina, terminata 5-2 per i biancocelesti, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il centrocampista Marco Parolo: "Abbiamo fatto bene in fase offensiva sia nel primo che nel secondo tempo. Gli attaccanti hanno segnato e questo è importante. Stiamo lavorando bene, la prima settimana di ritiro ci lascia contenti per come ci siamo impegnati. Il livello di competitività si è alzato in questa squadra, chi gioca si dovrà sudare il posto da titolare perché chi non gioca spingerà di più per meritarsi una maglia".



Poi prosegue: "Tutto fa parte di un percorso di crescita, la vittoria della Coppa Italia ci ha dato la consapevolezza di essere una squadra che quando vuole centrare l’obiettivo non sbaglia. Questa mentalità dobbiamo averla in tutte le partite e in tutti gli allenamenti. Se iniziamo ad avere sempre questa mentalità, ci potremo togliere delle soddisfazioni. Penso sia una delle migliori settimane affrontate insieme. Siamo un gruppo forte, speriamo che tutti possano rimanere e che insieme possiamo crescere. Ci stiamo divertendo insieme. I tifosi come tutti gli anni sono fantastici, si meritano di avere questi incontri. Spero che si divertano, le corse al lago sono belle anche perché ci sono loro con noi. Siamo sempre a disposizione ed è bello essere qui tutti insieme. Da qui si parte per portare la gente allo stadio e riempirlo".

Pubblicato il 21/07 alle ore 19

