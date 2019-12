Lazio, Tare: "Possiamo sognare, ma senza presunzione. Restiamo umili"

Calma. È questo il must di casa Lazio. Calma, piedi per terra e consapevolezza della propria forza. Dopo Angelo Peruzzi, anche il ds Igli Tare - presente anch'egli alla presentazione del libro di Lazialità su Dino Zoff - predica all'umiltà: "Lazio - Juve? Non c’è niente da dire, dobbiamo mantenere l’umiltà. La classifica è corta. Abbiamo ricevuto critiche per i risultati all’inizio. Ora siamo in una posizione che permette di sognare. Però non deve esserci presunzione, dobbiamo continuare a lavorare per fare sempre meglio".

Pubblicato il 5-12-2019 alle 19.50