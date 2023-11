RIVIVI DIRETTA - Bologna-Lazio 1-0, triplice fischio al Dall'Ara: la decide Ferguson

Serie A TIM | 11ª giornata

Venerdì 3 novembre 2023, ore 20:45

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

BOLOGNA-LAZIO 1-0: 46' Ferguson

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis (80' Kristiansen) ; Aebischer (72' Moro), Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (80' Ndoye) ; Zirkzee (90'+2' Fabbian). A disp: Ravaglia, Bagnolini, Bonifazi, Lucumi, Corazza, Kristiansen, Fabbian, Moro, Urbanski, Ndoye, Karlsson, Van Hooijdonk. All.: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (48' Pellegrini); Guendouzi (80' Kamada), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson (80' Isaksen), Castellanos (57' Immobile), Pedro (57' Zaccagni). A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Isaksen, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Arbitro: Federico La Penna (sez. Roma); Assistenti: Rossi e Moro; IV Uomo: Ghersini; VAR: Serra; AVAR: Di Vuolo

Ammoniti: 34' Pedro (L), 49' Romagnoli (L), 49' Ferguson (B), 56' Beukema (B), 65' Luis Alberto (L), 79' Zaccagni (L), 90'+5' Isaksen (L)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio: finisce la sfida al Dall'Ara.

90'+5' La Penna ammonisce Isaksen per simulazione. Scintille in campo .

90'+2' Sostituzione per il Bologna: esce Zirkzee, entra Fabbian.

90' Comunicato il recupero: saranno 5'.

85' Si fa spazio Ndoye che cerca la conclusione centralmente, ma la palla finisce dritta tra le braccia di Provedel.

80' Doppio cambio per i rossoblu: escono Lykogiannis e Saelemaekers, entrano Kristiansen e Ndoye. Cambia ancora anche Sarri: Felipe Anderson e Guendouzi lasciano il posto a Isaksen e Kamada.

79' Zaccagni atterra Orsolini, commette fallo e La Penna lo ammonisce

77' Ferguson si propone tra i due centrali biancocelesti, Romagnoli lo anticipa servendo Provedel. La Lazo riparte dall'estremo difensore

73' Altro calcio d'angolo per la Lazio, Luis Alberto dalla bandierina. Il cross viene respinto, Pellegrini intercetta la palla e tenta il tiro. È troppo alto e la sfera finisce in Curva.

72' Primo cambio per Motta: esce Aebischer, entra Moro

70' Buonissima azione di Felipe Anderson e Guendouzi, col francese che guadagna il corner.

65' Calcio di punizione al limite dell'area per il Bologna, guadagnato da Orsolini. Il numero 7 è stato bloccato in corsa da Luis Alberto che ha così commesso fallo e viene ammonito. È stato l'attaccante stesso a batterla, ma la palla è stata deviata e finisce in corner.

63' Luis Alberto dalla bandierina, ci mette la testa Romagnoli ma non impatta bene la palla.

60' Entrato da pochissimo, Mattia Zaccagni si rende subito utile e guadagna un calcio di punizione. Batte Luis Alberto che tenta la conclusione, la palla però finisce tra le braccia di Skorupski.

57' Doppio cambio per Sarri: dentro Immobile e Zaccagni, fuori Castellanos e Pedro.

56' Ammonito Beukema per aver commesso fallo ai danni di Pedro.

54' Duello Pellegrini-Orsolini, il numero 7 ha la meglio e in area di rigore tenta il cross. La conclusione viene bloccata

50' Contatto in area di rigore rossoblù, Castellanos rimane a terra. La Lazio protesta reclamando il calcio di rigore, ma l'arbitro lascia giocare

49' L'arbitro riprende Romagnoli e Ferguson in area di rigore in attesa di un calcio di punizione. Si accende la scintilla tra i due e La Penna interviene. Al secondo richiamo estrae anche il giallo per entrambi.

48' Primo cambio per la Lazio: esce Marusic, entra Pellegrini.

46' Bologna in vantaggio. Saelemaekers per Zirkzee, che serve Ferguson. Lo scozzese sorprende Provedel e sblocca il risultato

46' Fischia La Penna: inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45' duplice fischio: finisce il primo tempo al Dall'Ara

43' Pedro punta Posh in area di rigore, c'è uno scontro con il difensore avversario e finisce a terra. L'arbitro lascia giocare.

39' Prima azione offensiva del Bologna: Posh recupera palla da un errore di Marusic, cross per Zirkzee che colpisce di testa, ma il tiro è troppo alto e finisce fuori.

34' Primo giallo del match: ammonito Pedro per proteste. Lo spagnolo reclamava un calcio d'angolo

32' Lancio lungo di Calafiori per Saelemaekers, ma la palla finisce fuori. Riparte la Lazio da Provedel.

28' Intervento di Orsolini su Marusic, l'arbitro concede la punizione in favore della squadra ospite senza estrarre il cartellino.

25' Rimessa laterale per la Lazio guadagnata da Pedro, ostacolato da Beukema in scivolata. L'intervento è pulito, colpisce il pallone che va in out.

20' Si fa sempre più caldo il clima al Dall'Ara: scintille in campo tra Guendouzi e Lykogiannis dopo uno scontro di gioco. Interviene, di nuovo, l'arbitro.

18' Sfiora ancora il vantaggio la squadra di Sarri. Sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Luis Alberto tenta la conclusione ma Skorupski respinge il tiro. Castellanos ci riprova prima mettendoci la testa e poi calciando, ma il tiro è troppo alto.

16' Calcio d'angolo per la Lazio: Luis Alberto dalla bandierina, perfetto l'inserimento di Romagnoli che, all'alteza dell'area di rigore, non riesce a impattare bene di testa. La palla finisce tra le braccia di Skorupski

12' Bologna in zona d'attacco: lancio lungo della difesa per Lykogiannis che tenta il cross al volo, ma l'impatto col pallone è sbagliato.

11' Romagnoli tenta il passaggio per Pedro che però viene anticipato dall'avversario, la palla finisce fuori ed è rimessa laterale per i biancocelesti.

7' Scintille in campo tra Castellanos e Aebischer. Il felsineo ha trattenuto vistosamente l'argentino che ha reagito, interviene La Penna per placare gli animi.

5' Prima occasione per la Lazio. Lazzari crossa per Castellanos che, di testa, non riesce a trovare la porta: la palla colpisce la traversa.

2' Possesso palla per la Lazio che guadagna una rimessa laterale, è Lazzari a batterla.

1' Fischia La Penna: inizia il match tra Bologna e Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione in Toscana

AGGIORNAMENTO ORE 20:12 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Lazio, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo la vittoria conquistata in extremis contro la Fiorentina, dovranno affrontare i felsinei reduci da dieci risultati positivi consecutivi. L’obiettivo, per la squadra di Sarri, è quello di risalire la classifica e accorciare le distanze dalle rivali in zona Champions e in tal senso la gara di questa sera sarà determinante. L’appuntamento al Dall’Ara per il calcio d’inizio è alle 20:45.