RIVIVI DIRETTA - Celtic - Lazio 1-2: prima Vecino, poi Pedro per la vittoria!

Champions League - Fase a gironi - Gruppo E

Mercoledì 4 ottobre 2023

Celtic Park - Glasgow

CELTIC - LAZIO 1-0 (12' Furuhashi, 29' Vecino, 90'+6' Pedro)

CELTIC (4-3-3) - Hart; Johnston, Phillips (62' Carter-Vickers), Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate (72' Paulo Bernardo); Yang (62' Palma), Furuhashi (86' Oh), Maeda. A disp.: Bain, Morrison, Ralston, Iwata, Turnbull, M. Johnston, Forrest.. All.: Rodgers.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari (84' Marusic), Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto (68' Guendouzi); Felipe Anderson (68' Isaksen), Immobile (71' Castellanos), Zaccagni (84' Pedro). A disp.: Sepe, Magro, Marusic, Gila, Casale, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Pedro. All.: Sarri.

Ammoniti: 45'+1' Phillips, 57' Kamada, 74' Castellanos, 90+3' Vecino

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio: finisce Celtic - Lazio!

90'+6' GOOOOOOOOOOOOOOOL! E arriva il gol di Pedro! Cross di Guendouzi e colpo di testa dello spagnolo, che mette la palla alle spalle di Hart.

90+3' Ammonizione per Vecino che interrompe un contropiede pericoloso del Celtic.

90+3' Cross di Marusic all'indirizzo di Castellanos, che viene anticipato da Carter-Vickers.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri sei minuti.

86' Esce anche Furuhashi, dentro Oh.

84' Fuori Zaccagni e Lazzari, dentro Pedro e Marusic.

83' Annullato il gol di Palma per posizione di fuorigioco!

81' Il Celtic si riporta in vantaggio con Palma. Il calciatore prende la mira e mette la palla sul primo palo alle spalle del portiere. Check del Var in corso per controllare l'eventuale posizione di off-side.

79' Bravissimo Lazzari a chiudere su Furuhashi, la palla va direttamente a Provedel.

77' Indecisione Patric-Lazzari, provvidenziale Romangnoli su Palma che interviene in scivolata!

74' Castellanos tenta la rovesciata in area, colpendo Carter-Vickers sul volto. Ammonizione per l'argentino.

72' Fuori Hatate, dentro Paulo Bernardo.

72' Duello Romagnoli - Furuhashi con quest'ultimo che ha la peggio: calcio di punizione in favore del Celtic.

71' Cambia ancora Sarri: dentro Castellanos, fuori Immobile.

69' Fa tutto bene Kamada: corre lungo tutto il campo, poi va alla conclusione: c'è la parata di Hart.

68' Primi due cambi per la Lazio: fuori Anderson, dentro Isaksen. E poi Luis Alberto al posto di Guendouzi.

67' Palma non sfugge a Lazzari, che lo chiude bene!

66' Azione pericolosa del Celtic: Zaccagni rimane a terra dopo aver ricevuto una pallonata sulla pancia, l'arbitro interrompe per ricevere le cure dello staff.

65' Inutile intervento di Patric su Hatate. Lo spagnolo chiede immediatamente scusa, l'arbitro dà il calcio di punizione.

62' Prime sostituzioni per Rodgers: Palma al posto di Yang, poi Carter-Vickers al posto di Phillips.

61' Bell'azione di Felipe Anderson all'indirizzo di Luis Alberto, che si lascia cadere e chiede il penalty. Per l'arbitro non c'è nulla e, anzi, ammonisce lo spagnolo.

58' Va Hatate da punizione, respinge Provedel!

57' Fallo di Kamada su Yang: calcio di punizione in favore del Celtic e ammonizione per il giapponese della Lazio.

55' Botta di Scales a Patric in area piccola. Lo spagnolo finisce a terra, l'arbitro interrompe il gioco. Si riprende con la palla restituita al Celtic.

54' Calcio d'angolo in favore del Celtic: prima Vecino, poi Luis Alberto allontana il pericolo.

52' Patric provvidenziale su Furuhashi: lo spagnolo gli toglie la palla mettendola in out.

51' Kamada per Immobile e ancora Felipe Anderson: il brasiliano non conclude in porta, mette la palla al centro ma non è disponibile per nessuno.

49' Immobile servito, non gli riesce il dribbling su Scales: ma c'era comunque posizione di fuori-gioco.

47' Hatate lancia una palla a memoria per un compagno che non c'è: Lazzari fa ripartire i suoi.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo con nessun cambio per entrambe le parti.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo.

45'+1' Nel finale viene ammonito Phillips.

45' Un solo minuto di recupero prima del duplice fischio dell'arbitro.

45' Duello Romagnoli-Furuhashi, con il difensore della Lazio che interviene irregolarmente. Riparte il Celtic.

43' Buon contropiede del Celtic orchestrato da McGregor: provvidenziale Hysaj che anticipa Maeda.

41' Felipe Anderson serve bene Luis Alberto al centro dell'area di rigore, il passaggio è troppo lungo e si perde direttamente in out.

40' Vecino ci prova anche dalla lunga distanza, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

39' Kamada servito in verticale ma - invece di concludere direttamente in porta - mette la palla in mezzo alla ricerca di un compagno che non c'è. Occasione sprecata per la Lazio.

38' Fallo su Zaccagni ancora di Johnston: il duello tra i due si ripete di frequente. Calcio di punizione all'altezza del centrocampo per la Lazio.

37' Celtic ancora aggressivo e pericoloso con O'Riley, che conclude dal limite dell'area: sulla palla arriva puntuale Provedel.

36' Cross basso di Yang, allontanato da Vecino. Il Celtic arretra ma in questo momento della gara rimane in possesso palla.

35' Immobile stoppa il pallone con un braccio: l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore del Celtic.

32' Il Celtic vede un colpo di braccio in area di rigore da parte di Patric, e richiede il penalty, Dalle immagini si vede bene come le braccia fossero super attaccate al corpo, dietro al corpo per evitare ogni rischio. L'arbitro, giustamente, fa proseguire.

29' GOOOOOOOOOOOOL! Altro corner, ancora il Mago. L'azione è rocambolesca ma alla fine Vecino la mette dentro di testa!

28' Calcio d'angolo Lazio di cui s'incarica ancora Luis Alberto: palla verso il secondo palo, che però viene rimessa in out.

28' Felipe Anderson indietro per Kamada che tenta il tiro dal limite dell'area, la palla viene murata dalla retroguardia del Celtic.

26' Azione prolungata per la Lazio: assist di Luis Alberto per la girata volante di Immobile, provvidenziale l'intervento di Hart. Ma il gioco era fermo per posizione di off-side del numero 17 della Lazio.

24' Una potenziale buona azione per la Lazio termina prima del dovuto dopo la deviazione di braccio di Kamada, sanzionato dall'arbitro che interrompe il gioco.

22' Taglio sul ginocchio per Johnston che abbandona momentaneamente il campo per farsi medicare dallo staff: Celtic in 10.

20' Va Luis Alberto profondo da calcio di punizione, è lo stesso Hatate ad allontanare.

18' Luis Alberto per Immobile, ma Phillips riesce ad intervenire mettendo la palla in corner. Maeda svetta, Hatate allontana.

17' Altra occasione Celtic: Yang per Maeda in virtù anche dell'indecisione da parte di Romagnoli. Per fortuna il calciatore calcia male e non impensierisce Provedel.

16' Bell'azione di Felipe Anderson che vola sulla sua fascia, poi interviene Scales, duro ma senza far fallo: riparte la Lazio.

12' Celtic in vantaggio con Furuhashi. L'azione degli scozzesi è tutta di prima, bella triangolazione e alla fine la palla finisce alle spalle di Provedel.

10' Azione prolungata del Celtic che si conclude con il tentativo di cross di McGregor e la deviazione di Lazzari in calcio d'angolo. Corner per gli scozzesi.

9' Passaggio filtrante di Immobile in area di rigore per Felipe Anderson, che non lo capisce, non parte e non arriva sulla palla.

6' Brutto intervento di Johnston nei confronto di Zaccagni: l'arbitro non estrae neanche il cartellino giallo.

5' Immobile per Luis Alberto, che apre dall'altra parte del campo all'indiizzo di Felipe Anderson. Il brasiliano non ci arriva, palla in out.

4' Kamada subisce fallo da Taylor: riparte la Lazio con Romagnoli e Patric che duettano.

2' Palla profonda per Felipe Anderson, che però viene chiuso da Scales. La palla va direttamente al portiere, chiamato a rimetterla in gioco.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Celtic - Lazio, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I biancocelesti di Sarri tornano in Europa dopo aver pareggiato contro l'Atletico Madrid all'esordio: nel mezzo qualche delusione di troppo in campionato - nell'ultimo match è arrivata la sconfitta contro il Milan. Prima ancora il pareggio amaro col Monza, col Napoli l'unica vittoria in A conquistata fin qui. Appuntamento alle 21.00 in un clima che, nonostante il freddo della Scozia, sarà rovente.

