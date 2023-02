RIVIVI DIRETTA | Lazio - Atalanta 0-2, Zappacosta e Hojlund fermano i biancocelesti

Serie A TIM | 22ª giornata

Sabato 11 febbraio 2023, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli (38' Patric), Hysaj (57' Lazzari); Milinkovic, Cataldi (57' Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (57' Pedro), Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero, Pedro. All.: Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (58' Palomino); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Højlund (88' Zapata), Lookman (88' Boga). A disp.: Bertini, Sportiello, Okoli, Palomino, Boga, Ruggeri, Vorlicky, Demiral, Zapata, Soppy. All.: Gasperini.

Arbitro: Daniele Orsato

Assistenti: Palermo - Mokhtar

Quarto Uomo: Rapuano

VAR: Pairetto

A.VAR: Marini

96' - Triplice fischio dell'arbitro, finisce il match all'Olimpico

90' - Comunicati ora 6' di recupero

88' - Cambia ancora l'Atalanta: Zapata per Hojlund e Boga per Lookman

84' - Insistono i biancocelesti, Lazzari prova la conclusione ma trova Musso

82' - Ci prova la Lazio. Luis Alberto serve Immobile che però non si intende col compagno. La palla finisce fuori

79' - I biancocelesti recuperano palla a centrocampo con Luis Alberto, che però commette fallo. L'arbitro ferma il gioco e assegna punizione per l'Atalanta

74' - Tentativo di Immobile che però viene murato da Musso, commette fallo. Il portiere resta a terra e interviene lo staff medico dell'Atalanta

65' - Arriva il raddoppio dell'Atalanta con Hojlund. Lookman ruba la palla a Lazzari e serve l'olandese che sorprende Provedel

61' - Gioco fermo, entra in campo la barella per Hateboer che poi lascia il campo aiutato dallo staff. Al suo posto entra Demiral

59' - Altra ammonizione per l'Atalanta, giallo per De Roon che ha commesso un fallo su Lazzari

58' - Prima sostituzione per Gasperini, esce Scalvini che lascia spazio a Palomino

57' - Triplo cambio per i biancocelesti: Vecino per Cataldi, Lazzari per Hysaj e Pedro per Felipe Anderson

56' - Secondo cartellino giallo del match, ammonito Scalvini per un fallo ai danni di Milinkovic

51' - La Lazio recupera palla e prova a fare pressione in area avversaria, Luis Alberto cerca la conclusione ma il portiere della Dea respinge

47' - Occasione sprecata per la Lazio. Immobile servito da Felipe Anderson calcia in porta ma colpisce Musso, palla deviata che finisce in calcio d'angolo

46' - Milinkovic colpito in volto da Scalvini, per l'arbitro non c'è fallo e lascia proseguire il gioco

45' - Fischia l'arbitro! Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46' - I biancocelesti conquistano un calcio di punizione con Milinkovic, batte Felipe Anderson che calcia direttamente in porta ma trova pronto Musso

45' - Comunicati 2' di recupero

42' - Occasione per la Lazio. Zaccagni tenta la conclusione, la palla viene deviata da Musso e finisce in angolo

39' - Orsato sventola il primo giallo ai danni dei biancocelesti, ammonito Zaccagni per un fallo. Il numero 20 era diffidato e salterà il prossimo turno

38' - Primo cambio per Sarri, fuori Romagnoli per Patric

35' - Romagnoli resta a terra, chiede il cambio. Il numero 13 abbandona il campo, la Lazio è momentaneamente in inferiorità numerica

32' - Pressione forte dell'Atalanta che termina con il tentativo di Koopmeiners che però viene deviato e la palla finisce in angolo

23' - Atalanta in vantaggio con Zappacosta. Il numero 77, servito da Lookman, sorprende Provedel con un tiro potente in area di rigore

20' - Marusic regala un pallone all'Atalanta, Lookman non perde occasione e calcia in porta. Provedel la blocca e rimette in calcio d'angolo

16' - Lancio lungo di Provedel per Milinkovic, il serbo fa da sponda a Immobile. Il capitano biancoceleste tenta la conclusione ma il tiro è troppo alto, la palla finisce fuori

13' - Biancocelesti pericolosi, colpo di tacco di Milinkovic che serve Immobile. La palla viene deviata e finisce in angolo. Occasione persa per la Lazio

11' - Insiste la squadra di Gasperini che spreca una doppia occasione, rimedia anche l'angolo. Djimsiti prova a imbucare la porta, Provedel lo blocca

9' - Faticano i biancocelesti che subiscono la pressione della Dea, pericoloso Zappacosta col destro in area di rigore. Di nuovo provvidenziale Provedel

7' - Si fa pericolosa l'Atalanta con Koopmeiners, Provedel non esita e blocca il tiro

3' - Milinkovic finisce a terra per un fallo di Scalvini, l'arbitro fischia punizione

2' - Possesso palla per la Lazio che prova la conclusione in porta con Felipe Anderson, Musso non si fa trovare impreparato

1' - Fischio d'inizio! Comincia Lazio - Atalanta

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO 20:20 - Nel pre gara di Lazio - Atalanta è intervenuto il capitano biancoceleste, Ciro Immobile (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO 20:09 - Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Martina Barnabei e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Atalanta. Una gara cruciale, che varrà doppio essendo uno scontro diretto, quella che stasera si disputerà all’Olimpico. Entrambe le squadre sono in piena lotta per un posto in Champions, un solo punto le separa in classifica. I biancocelesti, reduci dal pareggio contro il Verona, sono un gradino sopra ai bergamaschi, usciti sconfitti dal match col Sassuolo, e stasera sperano di riuscire a mantenere la debita distanza. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45.