RIVIVI DIRETTA - Lazio - Fiorentina 1-0: ci pensa Immobile all'ultimo secondo!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A TIM | 10ª giornata

Lunedì 30 ottobre 2023, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (68' Kamada), Rovella (62' Cataldi), Luis Alberto (68' Vecino); Felipe Anderson, Castellanos (78' Immobile), Zaccagni (78' Pedro).

A disp.: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Basic, Isaksen.

All.: Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (79' Ranieri); Arthur (71' Lopez), Duncan (45' Mandragora); Ikonè, Bonaventura (61' Barak), Gonzalez, Beltran (61' Nzola).

A disp.: Christensen, Martinelli, Sottil, Infantino, Mina, Comuzzo, Pierozzi, Amatucci, Brekalo, Kouamè.

All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Matteo Marcenaro (sez. di Genova); Assistenti: Berti - Cipressa; IV ufficiale: Marchetti; V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Meraviglia.

Ammoniti: 32' Lazzari (L), 40' Duncan (F), 45'+1' Rovella (L), 45'+1' Ikoné (F), 55' Bonaventura (F), 60' Sarri (L), 67' Zaccagni (L)

SECONDO TEMPO

90+5' Triplice fischio da parte dell'arbitro: finisce Lazio - Fiorentina.

90'+5' Immobile da dischetto non sbaglia! Arriva il gol della Lazio, torna a mettere la firma sul tabellino Ciro Immobile!

90'+4' Dopo il check da parte del Var, viene confermato il penalty.

90'+4' Milenkovic prende la palla col braccio sul colpo di testa di Vecino. Calcio di rigore per la Lazio.

90'+3' Immobile per Pedro che mette la palla in mezzo senza però trovare alcun compagno.

90' Comunicato intanto l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.

90' Lazzari finisce a terra, l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore della Lazio, "graziato" Ranieri.

89' Provedel blocca con sicurezza la conclusione di Nico Gonzalez.

87' Fallo assurdo fischiato da Marcenaro a Pedro, a parer suo irregolare su Parisi. Riparte la Fiorentina.

85' Romagnoli concede l'angolo alla Fiorentina, non intendendosi bene con Provedel che era pronto a bloccare di mano. Sugli sviluppi del corner, arriva la girata di Nzola che, fortunatamente, non preoccupa il portiere.

83' Occasione Lazio, questa volta con Vecino: il suo destro si perde di pochissimo al lato del palo di Terracciano.

79' Cambia anche Italiano: dentro Ranieri al posto di Biraghi.

78' Escono Zaccagni e Castellanos, entrano Pedro e Immobile.

77' La conclusione dalla lunghissima distanza di Mandragora finisce al lato della porta!

73' Zaccagni cerca di servire il Taty, ma l'arbitro interrompe l'azione per posizione di off-side. Palla nuovamente alla Fiorentina.

71' Cambio Fiorentina: fuori Arthur, dentro Maxime Lopez.

70' Grande occasione della Lazio di portarsi in vantaggio. Servito Felipe Anderson, che temporeggia un po' di tirare. Alla fine conclude ma il tiro viene prima intercettato da Terracciano, poi finisce in out.

69' Immobile inizia il riscaldamento, accolto dagli applausi e dai cori della Nord.

68' Fuori Luis Alberto e Guendouzi, dentro Vecino e Kamada.

67' Ammonito Zaccagni per l'intervento falloso su Arthur.

66' Castellanos per Felipe Anderson che chiama in causa Luis Alberto: altro intervento fondamentale per Terracciano.

62' Prima sostituzione per Sarri: fuori Rovella, dentro Cataldi.

61' Fuori Beltran, dentro Nzola; Barak al posto di Bonaventura.

60' Ammonito anche l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.

59' Ikoné falloso su Marusic, calcio di punizione in favore della Lazio con l'Olimpico che chiede l'ammonizione, la seconda, per il calciatore della Fiorentina.

58' Miracolo di Terracciano sulla conclusione di Anderson!

57' Anderson per il velo di Luis Alberto, quindi Castellanos che si gira e conclude. La palla si perde in out.

55' Ammonito Bonaventura per il fallo su Zaccagni. Il centrocampista non è d'accordo con la decisione dell'arbitro, ma le immagini confermano la giusta sanzione.

54' Clamoroso errore di Castellanos che, servito da Luis Alberto, la manda fuori! La posizione poteva però essere di off-side.

50' Provvidenziale l'anticipo di Rovella su Mandragora. Palla in out e Biraghi che s'incarica della rimessa laterale.

45' Fischio dell'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Fiorentina.

45' Cambio Fiorentina: fuori Duncan, dentro Mandragora.

PRIMO TEMPO

45'+1' Scintille finali tra Rovella e Ikoné: entrambi vengono ammoniti.

45'+1' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio - Fiorentina.

45'+1' Anderson scambia con Lazzari, ma il passaggio è troppo lungo per il numero 29.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

41' Sul punto di battuta sia Luis Alberto che Zaccagni: alla fine va lo spagnolo, occasione sprecata!

40' Sanzionato con l'ammonizione anche Duncan per il fallo su Guendouzi, con cui interrompe la corsa del francese.

37' Ikoné per Nico Gonzalez, provvidenziale l'uscita di Provedel!

36' Fischi assordanti dell'Olimpico per la mancata sanzione da parte dell'arbitro della spinta di Bonaventura ai danni di Zaccagni.

34' Azione prolungata della Lazio, orchestrata da Guendouzi che scambia con Anderson. Si chiude però col velo di Zaccagni, ma non ci sono compagni di squadra.

32' Il primo cartellino giallo del match viene sventolato a Lazzari, autore di un intervento irregolare su Nico Gonzalez.

31' Guendouzi per Castellanos che chiama in causa Luis Alberto con un passaggio in verticale: c'arriva prima la retroguardia della Fiorentina.

29' Buona azione da parte della Lazio che parte dal lancio sbagliato di Terracciano e il recupero di Guendouzi, si conclude con Zaccagni che, dopo una serie di finte, conclude direttamente in porta. La palla finisce al lato.

26' È una gara ad alti ritmi: Arthur irregolare su Rovella e calcio di punizione in favore della Lazio.

25' Azione confusa ma pericolosa degli ospiti, che si conclude con il tiro praticamente da terra di Duncan: c'arriva Provedel.

24' Finisce a terra anche Nico Gonzalez: Lazzari il "colpevole" del fallo ai suoi anni. Punizione Fiorentina.

23' Felipe Anderson si avvicina all'area poi, invece di mettere la palla in mezzo, la scarica all'indietro, ma intervengono i calciatori della Fiorentina che recuperano e ripartono.

22' La palla si perde direttamente in out mentre Biraghi ha ancora qualcosa da dire all'arbitro, relativa probabilmente a un presunto fallo di Castellanos ai suoi danni. Per l'arbitro non c'è nulla, la Lazio continua a essere in possesso.

21' Biraghi irregolare su Guendouzi e calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio. Luis Alberto pronto a incaricarsene.

18' Parisi finisce a terra dopo l'intervento di Zaccagni: l'arbitro concede la punizione agli ospiti.

17' Fiorentina ancora vicina al gol, sempre con Beltran: questa volta il suo colpo di testa di perde sul palo!

14' Dopo un brevissimo check del Var, l'arbitro Marcenaro annulla il gol del vantaggio della Fiorentina poiché lo stop è di braccio, e dunque irregolare.

13' Arriva il vantaggio della Fiorentina, che porta il nome di Beltran. Viene servito con un lungo lancio, poi supera Romagnoli e conclude in porta. Qualche dubbio sullo stop di braccio dell'attaccante.

12' Splendida azione di Lazzari che poi serve in verticale Castellanos. L'argentino chiama in causa Patric, che conclude sull'esterno della rete!

11' Primo squillo della Fiorentina con Bonaventura, ma la sua conclusione è morbida e centrale: finisce tra i guantoni di Provedel.

10' Patric interviene su Nico Gonzalez, mettendo la palla in angolo. Biraghi pronto a incaricarsi del corner: allontana la Lazio.

9' Buon pressing della Lazio in questa prima parte di gara: i biancocelesti vanno ad aggredire gli avversari, obbligandoli spesso all'errore.

8' Grande chance per la Lazio che parte da un errore in fase di costruzione della Fiorentina: Guendouzi mette una palla al centro dell'area, ma il cross è troppo veloce, Castellanos si inserisce bene ma non riesce a concludere in rete.

6' Felipe Anderson ruba palla a Bonaventura, poi viene fermato con decisione da Martinez Quarta che interviene con durezza. L'Olimpico chiede il fallo, il brasiliano rimane a terra per qualche secondo ma l'arbitro non concede il fallo in favore della Lazio.

4' Primissimi minuti di studio da parte delle due squadre, che fanno girare la palla senza rendersi pericolose l'una per l'altra.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Fiorentina.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Fiorentina, gara valida per la decima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Sassuolo e la brutta sconfitta in Champions League contro il Feyenord, la squadra di Sarri è chiamata ad affrontare che ha perso il derby con l'Empoli ma ha rifilato sei gol al Cukaricki nel match di Conference. Appuntamento alle 20.45 con il fischio d'inizio del match.

