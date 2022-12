RIVIVI DIRETTA - Lazio - Galatasaray 2-1: Anderson e Luis Alberto rispondono a Yilmaz

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Amichevole | Martedì 13 dicembre 2022, ore 16.00

Lazio - Galatasaray 2-1 (4' Yilmaz, 11' Felipe Anderson, 46' Luis Alberto)

GALATASARAY: Kokuc, Boey (77' Dubois), Bayram (65' Akman), Bardakci (86' Yesilyur), Van Aanholt (65' Karatas), Baltaci (90'+1' Bulbul), Midstjo (86' Kayar), Demir (86' Demiroglu), Mata (77' Dogan), Akturkoglu (65' Mertens), B. Yilmaz (Almazbekov).

A disp.: Ordu, J. Yilmaz, Aksaka.

All.: Okan Buruk

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (45' Hysaj), Casale, Romagnoli (45' Patric), Marusic (79' Radu); Luis Alberto (83' Bertini), Cataldi (45' Marcos Antonio), Basic (64' Vecino); Felipe Anderson (78' Cancellieri), Immobile (45' Zaccagni), Pedro (64' Romero).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Radu, Gila, Kamenovic, Milinkovic.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Batuhan Kolak

Assistenti: Gokhan Yuksel - Mustafa Gucer

IV ufficiale: Arif Dilmec

SECONDO TEMPO

90'+2' Triplice fischio: finsice ora Lazio - Galatasaray.

90' Kataras ha la palla del 2-2, ma si perde sull'esterno della porta.

89' Fallo su Marcos Antonio e calcio di punizione in favore della Lazio: batte Zaccagni a cercare Vecino, che però viene anticipato.

87' Buruk dà spazio ad alcuni giovanissimi nel corso di questi ultimi minutidi gioco: entrano Beknaz e Demiroglu, entrambi classe 2005, Baltaci e Yesilyurt.

83' Altro cambio per la Lazio: dentro Bertini, fuori Luis Alberto.

82' Conclusione di Cancellieri, ma l'attaccante era in equilibrio precario: la palla si perde in out.

80' Destro di Bardakci, deviato in angolo da Patric. Vecino s'arrabbia col l'arbitro perché voleva fischiasse un fallo precedente.

78' Fuori Anderson per Cancellieri. Per il Galatasaray, fuori Boey e Mata, dentro Dubois e Dogan.

75' Mertens, questa volta imbeccato da Midstjo, ci riprova. Ma la conclusione è agevole per Provedel, che blocca il pallone.

71' Parata di Provedel su Mertens!

69' Bardakci in verticale per la corsa di Karatas: il passaggio è fuori misura, si perde in out.

65' Sostituzioni anche per il Galatasaray: esce Van Aanholt, entra Karatas; in campo Mertens al posto di Akturkoglu. E ancora, Akman al posto di Bayram.

64' Basic e Pedro escono dal campo, entrano Vecino e Luka Romero.

63' Sugli sviluppi del calcio d'angolo in favore del Galatasaray, si rendono pericolosi i due difensori, prima Bardakci, poi Bayram.

62' Cross morbido di Mata su Bardakci: Marusic riesce ad anticipare.

60' Cartellino giallo rimediato da Zaccagni dopo l'intervento irregolare su Bayram. Il numero 20 era ancora furioso per il fallo precedente non fischiato dall'arbitro. Scoppia una mini-rissa, Van Aanholt gli mette le mani al collo.

58' Pestone rimediato da Zaccagni, che rimane qualche secondo a terra: autore del fallo Van Aanholt.

56' Galatasaray pericoloso con Demir che ci prova da lontano. Provedel para in due tempi.

53' Bel inserimento di Basic sull'ottimo pallone di Luis Alberto, il portiere devia in angolo. Sarà corner per la Lazio.

52' Tacco di Anderson per Pedro, che poi non riesce a controllare la palla ed andare al tiro. La palla va direttamente al portiere.

51' Irruento Bardakci su Felipe Anderson, che poi va testa a testa con Luis Alberto.

50' Mancino di Basic dal limite dell'area di rigore: la palla si perde alta sopra la traversa.

46' GOOOOOOOOOOOOL! Piazzato perfetto di Luis Alberto, che impiega 15 secondi per portare la Lazio in vantaggio. Deviato il tiro di Basic, la prende Zaccagni che vede lo spagnolo piazzato meglio e lo chiama in causa. Sulla conclusione del Mago, Kokuc non può nulla.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Galatasaray.

AGGIORNAMENTO ORE 17.05 - Pronti quattro cambi per Sarri: dentro Patric, Hysaj, Marcos Antonio e Zaccagni; fuori Romagnoli, Lazzari, Cataldi e Immobile.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio - Galatasaray.

43' Calcio di punizione in favore del Galatasaray dopo il presunto fallo di Cataldi su Demir. Colpo di testa di Akturkoglu, allunga la traiettoria Romagnoli mettendo in angolo.

42' Contropiede Lazio: Basic a tutta velocità, scarica per Immobile, che secondo l'assistente è in posizione di fuorigioco. Interrompe l'azione, ma dalle immagini si vede il bomber della Lazio in posizione regolare, e non in off-side.

38' Pedro continua a rendersi pericoloso. In quest'occasione viene fermato in modo irregolare da Midstjo. Riparte la Lazio.

33' Akturkoglu tenta il cross, che però diventa una vera conclusione: la palla colpisce il palo, Romagnoli mette in angolo.

31' Stop e tiro per Immobile, la palla finisce a un passo dal palo!

29' Van Aanholt cerca di servire Mata, ma la palla è troppo lunga e si perde sul fondo.

28' Anderson in verticale per Lazzari, ma si alza la bandierina dell'assistente. Il numero 29 era in posizione di fuorigioco, giusta la chiamata.

26' Immobile viene messo giù in area di rigore. L'arbitro ci pensa ma poi non fischia il penalty. Il numero 17 della Lazio si rialza zoppicando, mentre Cataldi rimane qualche secondo a terra dopo aver subito un pestone da Bardakci.

24' Cataldi chiude Demir, obbligandolo ad allontanarsi dall'area di rigore: ma il Galatasaray rimane in possesso palla.

23' Petro in area di rigore, ma il suo diagonale è troppo chiuso e si perde in out.

21' Pedro penetra in area di rigore, cerca Immobile che però viene anticipato dal difensore del Galatasaray. La presa è facile per Kokuc.

18' Ancora calcio d'angolo per il Galatasaray: Casale salta più in alto di tutti, rimette la palla in corner.

17' Midstjo per Akturkoglu, ma la palla è troppo potente e non riesce ad arrivare al compagno.

15' Romagnoli tra le linee per Basic. Il croato cerca Pedro, capisce tutto (e anticipa) Boey.

13' Mata dalla bandierina. La palla è per Demir, che controlla e conclude, ma non in maniera perfetta. Si perde in out.

11' GOOOOOOOOOOOL! Pareggia la Lazio con Felipe Anderson in contropiede. Luis Alberto per Immobile, che serve ancora lo spagnolo. Il velo del Mago è fondamentale per far in modo che la palla arrivi al brasiliano, che insacca alle spalle di Kokuc.

8' Cross di Basic all'interno dell'area di rigore, si ferma Felipe Anderson, dando alla difesa del Galatasaray il tempo di allontanare il pericolo.

6' Casale chiude su Akturkoglu, ma alla fine è il turco a far fallo: riparte la Lazio.

4' Galatasaray in vantaggio con Yilmaz. Quest'ultimo, servito magistralmente in verticale da Mata, batte Provedel e porta in vantaggio i suoi.

2' Immobile indietro per Felipe Anderson, che tenta la conclusione. Il tiro viene deviato in angolo dal portiere. Sarà corner per la Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia ora Lazio - Galatasaray.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Galatasaray, prima amichevole dei biancocelesti in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali di Qatar. Sarri e la squadra sono partiti ieri alla volta della Turchia per il mini-ritiro che si concluderà sabato 17 dicembre: quello di oggi sarà il primo test, in programma anche quello del 16 contro l'Hatayspor. Il fischio d'inizio della partita odierna è fissato alle 16.00.

