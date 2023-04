RIVIVI DIRETTA - Lazio - Juventus 2-1: Milinkovic e Zaccagni, banconeri KO!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 29ª giornata

Sabato 8 aprile 2023, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - JUVENTUS 2-1 (38' Milinkovic, 42' Rabiot, 53' Zaccagni)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi (70' Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (64' Pedro), Zaccagni (84' Basic).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero, Radu, Lazzari, Gila, Basic, Fares.

All.: Maurizio Sarri

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (70' Danilo), Fagioli (87' Miretti), Locatelli (63' Paredes), Rabiot (63' Chiesa), Kostic; Di Maria, Vlahovic (63' Milik).

A disp.: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Miretti, Rugani, Soulè, Paredes.

All.: Marco Landucci

Arbitro: Marco Di Bello (sez. di Brindisi)

Assistenti: Cecconi-Bercigli

IV ufficiale: Giua

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Zufferli

Ammoniti: 45' Alex Sandro, 45'+2' Locatelli, 51' Cuadrado, 86' Mlinkovic, 90'+5' Miretti,

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio dell'arbitro: la Lazio batte la Juventus!

90'+5' Miretti viene ammonito per il fallo su Luis Alberto.

90'+4' Pedro si conquista un preziosissimo calcio d'angolo, poi carica i tifosi.

90'+1' Casale finisce a terra e sbatte la testa dopo il duello aereo con Gatti. Medici in campo per accertarsi delle sue condizioni.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

88' Ci prova anche Paredes dalla distanza, ma la palla questa volta si perde al lato della porta difesa da Provedel.

88' Calcia Di Maria ma c'è la deviazione provvidenziale. Sarà angolo per la Juventus, di cui s'occupa ancora l'argentino.

87' Esce Fagioli, entra Miretti per la Juventus.

86' Milinkovic viene ammonto per l'intervento in ritardo su Chiesa.

84' Cambio Lazio: esce Zaccagni, entra Basic.

83' Cross di Chiesa di area di rigore, e Fagioli che tenta la girata al volo. La palla si perde alta sopra la traversa.

81' Azione prolungata della Juve che si conclude con Chiesa a terra in area di rigore, dopo la "pressione" di Milinkovic. Ma non ci sono gli estremi per il penalty, il calciatore della nazionale si lascia cadere.

79' Forcing Juve. Di Maria prova a penetrare in area di rigore correndo lungo la linea di fondo. Poi la palla arriva a Zaccagni, che fa ripartire i suoi.

77' Immediato cambio di fronte, la palla che Chiesa porta verso Provedel a grande velocità viene deviata in corner. Angolo per i bianconeri, ma immediata ripartenza della Lazio con tanto di intervento falloso di Chiesa a Milinkovic.

76' Zaccagni entra in area, poi perde palla. Hysaj interrompe sul nascere la progressione della Juve.

74' Hysaj irregolare secondo l'arbitro su Di Maria e calcio di punizione in favore della Juve, che però si perde direttamente in out.

72' Calcio d'angolo Juve. Provedel arriva sulla palla prima di Milik, allontanando il pericolo ma ricevendo anche un colpo. Rimane dolorante a terra.

70' Cambio Lazio: esce Cataldi, entra Vecino. Entra anche Danilo al posto di Cuadrado.

69' Luis Alberto pronto a battere: lo spagnolo scambia con Pedro, ma poi il tiro-cross è ampiamente fuori portata.

68' Cuadrado interviene irregolarmente su Zaccagni. Veementi le polemiche poiché il colombiano era già ammonito e doveva essere espulso. Al contrario, l'arbitro concede solo il calcio di punizione.

64' Primo cambio anche per la Lazio: esce Immobile, entra Pedro.

63' Escono Locatelli, Kostic e Vlahovic, entrano Paredes, Chiesa e Milik.

62' Juventus super pericolosa. Il colpo di testa di Vlahovic si perde di pochissimo alto sopra la traversa.

60' Immobile chiama in causa Milinkovc al limite dell'area di rigore. Il Sergente prova la botta, ma viene murata dalla retroguardia bianconera.

59' Zaccagni interviene sull'azione della Juventus deviando in angolo. Corner per la Juventus, ma la Lazio recupera subito la palla e cambia fronte di gioco.

56' Zaccagni mette la palla in rete, servito da Milinovic. Ma l'esterno ex Verona parte in posizione di off-side. Risultato che rimane sul 2-1.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Arriva il gol di Zaccagni. Felipe Anderson crossa in area per Luis Alberto, che scarica sul numero 20 della Lazio con un colpo di tacco sontuoso. Il tiro in diagonale è potente, la palla va alle spalle di Szczesny.

52' Gara super-spezzettata. Questa volta Di Bello fischia il fallo di Hysaj su Cuadrado, dando alla Juve il calcio di punizione.

51' Cuadrado ammnito per un brutto intervento su Zaccagni, e viene ammonito.

50' Marusic tenta il cross in area di rigore, ma Szczesny fa suo il pallone senza alcuna difficoltà.

49' Luis Alberto è bravissimo a recuperare dalla difesa, poi serve Zaccagni, Felipe Anderson e infine Immobile che però non riesce a controllare la palla e andare al tiro.

48' L'arbitro fischia il calcio di punizione in favore della Juve dopo il fallo su Milinkovic. Di Maria pronto alla battuta.

45' Inizia il secondo tempo senza alcuna sostituzione per entrambe le squadre.

PRIMO TEMPO

45'+3' Per Di Bello può bastare, arriva il duplice fischio e finisce la prima frazione di gioco.

45'+3' Calcio di punizione per la Lazio: la palla si perde direttamente in out.

45'+2' Ammonito Locatelli, autore di un bruttissimo intervento su Milinkovic.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 93'.

45' Primo ammonito del match è Alex Sandro, autore di un intervento irregolare su Cataldi.

44' Cross di Zaccagni, la palla passa tutta l'area di rigore senza però essere alla portata di alcun compagno. Lo stesso Felipe Anderson, dalla parte opposta, non ci arriva.

44' Anche qui è in corso un check del Var, che però si esaurisce velocemente. Il gol viene convalidato. Risultato sull'1-1.

43' Rocambolesco il gol che porta al pareggio della Juve, siglato da Rabiot. Provedel interviene sulla prima conclusione, poi una serie di ribattute e la rete.

42' Cuadrado prova il cross in area, Zaccagni devia in angolo. Sarà corner per i bianconeri, batte Di Maria.

40' C'è un check dell'arbitro col Var, ma il gol viene regolarmente convalidato. Veementi le proteste della panchina bianconera per un fallo in attacco, l'arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di un membro dello staff.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Milinkovic porta in vantaggio la Lazio! Il Sergente, pescato in area di rigore, stoppa di petto battendo Alex Sandro e mette la palla alle spalle di Szczesny.

37' Felipe Anderson mette una gran palla in mezzo per Immobile, che si fa anticipare. Recupera la Juve, ma solo per un momento. I biancocelesti rimangono in possesso.

35' Contropiede Lazio, che parte dall'ennesima ottma chiusura difensiva di Romagnoli. Immobile viene servito in verticale, ma la palla è un po' corta, e Ciro la tocca di tacco ma non la arpiona.

34' Monumentale Romagnoli a intervenire sulla progressione al limite dell'area di Di Maria.

32' Batte Luis Alberto. È uno schema per Immobile, che conclude potente raso terra, senza però inquadrare la porta.

31' Calcio di punizione Lazio dopo l'intervento di Locatelli su Milinkovic. Nell'azione precedente c'era stato il visibile tocco di mano di Kostic sul passaggio di Marusic.

29' Occasionissima Lazio! Immobile da posiziione defilata tenta la conclusione in porta, provvidenziale l'intervento ad allontanare di Szczesny. Nel corso della stessa azione, finisce a terra Luis Alberto.

25' Giro palla Lazio vicino al cerchio di centrocampo, la Juve chiude ogni spazio. L'azione si conclude con lungo lancio di Luis Alberto verso l'area, ma non è alla portata di alcun compagno. Szczesny rimette la palla in gioco.

23' Il brasiliano riceve le cure dello staff medico biancoceleste, sembra però in grado di poter proseguire la gara.

22' Colpo fortuito ma particolarmente doloroso ricevuto da Felipe Anderson da parte di Vlahovic. L'arbitro non ferma il gioco e la Juve prosegue: piovono i fischi dei presenti.

21' Marusic intercetta magistralmente il passaggio verticale della Juventus a un passo dall'area di rigore e fa ripartire i suoi.

17' Rabiot entra in area di rigore, poi duella con Hysaj. Il francese finisce a terra, ma non c'è alcuna sanzione. Nello stesso momento problemi anche per Vlahovic, che viene curato dallo staff medco.

16' Zaccagni tenta il cross in mezzo all'area, c'è l'intervento di Gatti che devia in angolo. Sarà ancora corner per i biancocelesti.

15' La punizione viene calciata da Luis Alberto, ma il tiro viene murato dal muro bianconero. La Lazio, tuttavia, rimane in possesso.

14' Sanzionato il colpo di braccio di Locatelli. Sarà calcio di punizione in favore della Lazio da posizione interessante.

13' Occasionisisima Lazio. Luis Alberto per l'inserimento di Milinkovic, che perde troppo tempo, fa una finta di troppo e non va al tiro. La Juventus recupera.

12' Calcio d'angolo battuto da Luis Alberto, Milinkovic salta più in alto di tutti e conclude in porta. La palla si perde ancora alta.

10' Luis Alberto mette al centro, c'è il colpo di testa di Milinkovic. Ma la palla si perde alta sopra la traversa.

9' Milinkovic cerca l'inserimento di Hysaj. C'è il controllo con il braccio di Cuadrado: l'arbitro, dopo le giuste polemiche dei biancocelesti, concede il calcio di punizione in favore della Lazio.

7' Primo squillo anche per la Juve. Cross di Rabiot che mette la palla al centro dell'area, precisa per il colpo di testa di Vlahovic. Il serbo non inquadra la porta.

5' Tiro da fuori di Luis Alberto. Botta potente, ma Szsczesny c'arriva senza troppi problemi.

2' Altro corner per la Lazio. Dalla bandierina ancora Felipe Anderson, Locatelli rimette la palla in out. Serie di calci d'angolo consecutivi per la Lazio. Alla fine la Juventus riesce ad allontanare il pericolo, ma solo per un momento. La Lazio è brava a recuperare e ripartire.

1' Cuadrado falloso su Zaccagni. Calcio di punizione in favore dei biancocelesti. La palla viene messa al centro dell'area, Locatelli devia in angolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia ora Lazio - Juventus.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Juventus, gara valida per il ventinovesimo turno di Serie A. Dopo la vittoria di misura contro il Monza, i biancocelesti, attualmente secondi in classifica, sono chiamati a proseguire la serie di risultati positivi all'Olimpico contro i bianconeri, reduci dalla vittoria contro il Verona. Fischio d'inizio alle 20.45.

