RIVIVI DIRETTA - Lazio - Napoli 0-0: nessuna rete, la sfida finisce in pareggio

Serie A TIM | 22ª giornata

Domenica 28 gennaio 2024, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (71' Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (77' Vecino), Cataldi (84' Rovella), Luis Alberto; Isaksen (84' Pedro), Castellanos, Felipe Anderson.

A disp.: Sepe, Mandas, Kamada, Casale, Hysaj, Ruggeri, Sana Fernandes.

All.: Maurizio Sarri

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini, Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme (60' Gaetano), Lobotka, Mario Rui (79' Mazzocchi); Politano (84' Lindstrom), Zielinski (84' Dendoncker); Raspadori (79' Ngonge).

A disp.: Contini, Idasiak, D'Avino, Gioielli.

All.: Walter Mazzarri

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Assistenti: Berti-Moro

IV ufficiale: Sacchi

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Paterna

Ammoniti: 49' Demme (N), 55' Romagnoli (L), 69' Gila (L), 82' Cataldi (L), 90'+5' Ostigard (N)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio di Orsato: finisce 0-0 Lazio - Napoli.

90'+5' Ammonito Ostigard.

90'+2' Pellegrini conclude dalla lunghissima distanza, c'è la deviazione avvesaria. E dunque calcio d'angolo in favore della Lazio.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

89' Ci riprova Vecino su assist di Felipe Anderson, ma la conclusione è ancora fuori misura.

88' Servito dalla lunga distanza Vecino, che colpisce di testa ma la palla va sulla spalla di Juan Jesus.

84' Escono Isaksen e Cataldi, entrano Pedro e Rovella.

83' La conclusione del polacco si perde di parecchio fuori. Intanto entra Lindstrom al posto di Politano, Dendoncker al posto di Zielinski.

82' Ammonito Cataldi che in virtù di questo cartellino giallo salterà il prossimo turno. Calcio di punizione in favore del Napoli, che batterà Zielinski.

79' Doppio cambio Napoli: fuori Raspadori e Mario Rui, dentro Ngonge e Mazzocchi.

78' Isaksen viene atterato da Mario Rui, ma l'arbitro vede un off-side e non dà il penalty.

77' Altro cambio in casa Lazio: fuori Guendouzi, dentro Vecino.

75' Guendouzi per Isaksen che pesca Castellanos al centro dell'area: l'argentino ci prova col tacco, occasione sprecata!

74' Romagnoli finisce a terra dopo uno scontro con Raspadori, alla fine non si rende necessario neanche l'ingresso dello staff medico.

71' Primo cambio in casa Lazio: fuori Lazzari per Pellegrini.

71' Va Raspadori, la Lazio allontana e lo fa anche in occasione della ribattuta.

70' Calcio di punizione da posizione interessante per il Napoli: Politano e Raspadori sul punto di battuta.

69' Cartellino giallo anche nei confronti di Gila, autore di un fallo su Politano.

67' Dagli sviluppi del corner arriva anche la conclusione di Politano, potente ma poco precisa.

67' Politano rimedia il calcio d'angolo, sfruttando la deviazione di Gila.

65' La conclusione dalla distanza di Cataldi si perde di pochissimo al lato della porta!

64' È una Lazio che sta crescendo, rendendosi man mano più pericolosa dalle parti di Gollini: crossa Marusic, la prende Castellanos, ci prova anche Luis Alberto ma nulla.

61' Guendouzi crossa in area per Luis Alberto che, di testa, non riesce a indirizzare la palla in porta.

60' Primo cambio per il Napoli: esce Demme ed entra Gaetano.

59' Azione prolungata della Lazio, con Isaksen e Castellanos che scambiano all'interno dell'area. Alla fine, l'arbitro ferma il gioco per il fallo dell'argentino su Demme.

56' Calcio di punizione in favore del Napoli, calcia Zielinski e Provedel subisce fallo da Juan Jesus che salta in modo scomposto. Il portiere rimane a terra dolorante, entra in campo lo staff medico.

55' Ammonito anche Romagnoli, autore di un intervento duro nei confonti di Politano.

50' Calcio d'angolo in favore della Lazio: Luis Alberto dalla bandierina, ma la palla è bassa e di facile gestione per la difesa biancoceleste.

49' Prima ammonizione del match la rimedia Demme, che interviene fallosamente su Felipe Anderson.

45' Castellanos, imbeccato da Luis Alberto, fa l'euro-gol: l'abitro non lo convalida per posizione di off-side dell'argentino.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero viene fischiata la fine del primo tempo di Lazio - Napoli. Appuntamento tra 15 minuti.

45' Juan Jesus su Isaksen, e calcio di punizione in favore della Lazio.

42' Ci prova Isaksen ancoa dalla distanza, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

40' Politano dalla bandierina: la Lazio allontana ma il Napoli continua a essere in possesso palla. L'azione prosegue con Castellanos, la cui corsa viene interrotta da Lobotka. Per l'arbitro non c'è nulla. Anzi, a essere sanzionato è il fallo subito da Ostigard.

39' Palla al centro dell'area, ci prova Romagnoli senza successo.

38' Mario Rui interviene fallosamente su Isaksen, guadagnando un calcio di punizione. Lo stesso danese e Luis Alberto pronto a incaricarsene.

37' Lazzari chiude benissimo la progessione di Raspadori, recupera la palla e fa ripartire i suoi.

35' Prosegue l'azione: Isaksen crossa in area, Castellanos finisce a terra dopo il duello con Ostigard. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty, le immagini confermano le sensazioni del direttore di gara.

34' Luis Alberto dalla bandierina, il Napoli allontana ma la Lazio rimane in possesso palla.

33' Isaksen si conquista il calcio d'angolo: Mario Rui è stato l'ultimo a toccare la palla andata in out.

28' La Lazio prova a farsi vedere dalle parti di Gollini: Anderson per Guendouzi che chiama in causa Lazzari sulla corsa. Il numero 29 mette una buona palla in area, non c'arriva Castellanos.

26' Marusic falloso su Di Lorenzo: l'arbitro concede il calcio di punizione mentre il capitano del Napoli si tocca il collo dolorante.

24' Il Napoli mantiene il possesso palla senza però trovare gli spazi giusti per impensierire Provedel e la difesa della Lazio.

20' Isaksen viene atterrato da Juan Jesus, l'arbitro non ferma il gioco. Alla fine è lo stesso Napoli a mettere la palla in out, la Lazio gliela riconsegna appena riprende l'azione.

16' Gila devia in angolo la palla di Politano: Mario Rui pronto a incaricarsi del corner. La palla viene allontanata dalla Lazio, ma gli azzurri rimangono in possesso palla.

14' Ancora Lazio con Luis Alberto che chiama in causa nuovamente il danese: la conclusione si perde sopra la traversa!

13' Contropiede Lazio con Felipe Anderson che s'avvicina alla porta di Gollini, poi scarica su Isaksen che non riesce ad arpionarla!

10' Cataldi ci prova sulla ribattuta dopo l'intervento di Juan Jesus ad allontanare: la palla si perde altissima sopra la traversa.

9' Ripartenza Lazio e Castellanos che viene atterato da Di Lorenzo. Calcio di punizione per la Lazio: Luis Alberto e Isaksen sul punto di battuta.

6' Duello Isaksen-Juan Jesus con quest'ultimo che ha la meglio. A Gollini il compito di far ripartire i suoi.

5' Giro palla Napoli interrotto da Felipe Anderson, che poi subisce la trattenuta da Di Lorenzo: ripartono i biancocelesti.

1' Lazzari scambia con Guendouzi un paio di volte: poi mette in mezzo all'area una palla che non arpiona nessun compagno di squadra, il Napoli rilancia.

1' Fischia l'abitro: inizia in questo momento Lazio - Napoli.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Napoli. Appuntamento per il fischio d'inizio allo stadio Olimpico alle ore 18.00.

