RIVIVI DIRETTA - Lazio - Sassuolo 2-0: Anderson apre, Basic completa l'opera!

Serie A TIM | 33ª giornata

Mercoledì 3 maggio 2023, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - SASSUOLO 1-0 (14' Felipe Anderson, 90'+2' Basic)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic (67' Hysaj); Vecino (44' Milinkovic), Marcos Antonio (72' Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (67' Pedro), Zaccagni

A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Fares, Gila, Bertini, Romero, Cancellieri.

All.: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea (72' Toljan), Tressoldi (88' Erlic), Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang (81' Thorstvedt) , Matheus Enrique; Berardi, Defrel (72' Alvarez), Laurienté (45' Bajrami).

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Konradsen, Romagna, Erlic.

All.: Alessio Dionisi

Arbitro: Massimiliano Irrati (sez. di Pistoia)

Assistenti: Bindoni-Moro

IV Ufficiale: Massimi

V.A.R.: Massa

A.V.A.R.: Muto

Ammoniti: 27' Laurienté (S), 34' Dionisi (S), 40' Luis Alberto (L), 41' Berardi (L), 50' Tressoldi (S), 62' Marusic (L), 82' Toljan (S), 84' Lazzari (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio dell'arbitro: la Lazio vince contro il Sassuolo per 2-0!

90'+2' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Gol di Basic, la Lazio raddoppia! Contropiede orchestrato da Zaccagni, ma partito dal recupero di Felipe Anderson. Poi alla fine il cross per il numero 88, a cui non resta che mettere la palla alle spalle di Consigli.

90' Viene comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 95'.

90' Che brivido per la Lazio! Thorstvedt crossa in area di rigore, Patric mette in angolo ed esulta come se avesse segnato.

89' Bajrami prova a penetrare in area di rigore, Felipe Anderson bravo a murare e allontanare il pericolo.

88' Esce Tressoldi, entra Erlic.

87' Zaccagni in verticale per Pedro, i due non s'intendono e la palla si perde in out. A Consigli il compito di rimetterla in gioco.

85' Pedro per Basic, che calcia direttamente in porta da fuori area: la palla si perde al lato del palo di Consigli.

84' Cartellino giallo anche per Lazzari, "colpevole" dell'intervento irregolare su Bajrami.

82' Ammonizione per Toljan, autore dell'ennesimo fallo subito da Zaccagni in partita.

81' Un'altra sostituzione per il Sassuolo: esce Obiang, dentro Thorstvedt.

80' Obiang irregolare su Felipe Anderson, e calcio di punizione in favore della Lazio.

76' Zaccagni crossa in area, ma la palla viene murata dalla difesa del Sassuolo. Giocatori e tifosi si lamentano per un tocco di mano, che però non viene visto dall'arbitro.

74' Calcio di punizione per il Sassuolo dopo l'intervento di Lazzari su Rogerio. Bajrami direttamente in porta, Provedel smanaccia coi pugni.

72' Si concretizza anche il cambio per la Lazio: esce Marcos Antonio, entra Basic.

72' Per il Sassuolo, esce Defrel, entra Alvarez. Entra Toljan ed entra Zortea.

72' Marcos Antonio a terra, crampi per il brasiliano che, con tutta probabilità, lascerà il proprio posto a Basic.

71' Provvidenziale l'intervento di Provedel sulla conclusione di Berardi!

68' Berardi per Zortea, arriva la palla al centro dell'area: chiude Felipe Anderson.

67' Doppio cambio Lazio: escono Marusic e Immobile, entrano Hysaj e Pedro.

66' Retropassaggio non irresistibile di Felipe Anderson, con la Lazio che subisce la pressione del Sassuolo. In particolare, Defrel obbliga Casale alla sola rimessa laterale.

64' Calcio di punizione in favore del Sassuolo, con Berardi pronto ad occuparsene. La palla arriva sulla testa di Frattesi, si alza a campanile, poi viene fischiato fallo su Immobile.

63' Frattesi per Defrel, la diagonale va fuori ma che brividi per i biancocelesti!

62' Ammonizione anche per Adam Marusic, intervenuto irregolarmente su Frattesi.

61' Bella palla di Milinkovic per Immobile in verticale, ma Ciro non riesce a arrivarci: si perde sul fondo. Arriva la reazione della Nord, che dedica uno dei suoi cori al capitano della Lazio.

58' L'imbeccata di Luis Alberto per Immobile viene interrotta dalla retroguardia del Sassuolo, emiliani che continuano a essere in possesso palla.

56' A bordo campo, intanto, hanno iniziato il riscaldamento Pedro, Basic e Cancellieri.

56' Problemi per Berardi, "colpito" da Zaccagni e la Lazio che mette la palla fuori per consentire allo staff medico di accertarsi sulle sue condizioni.

55' Sassuolo in possesso palla e col pallino del gioco: questa volta è Enrique a mettere una buona palla in mezzo all'area, senza però trovare alcun compagno per l'imbucata.

52' Errore in fase di impostazione del Sassuolo, con Marcos Antonio che prova la botta potente ma la palla è completamente fuori misura.

50' Ammonito anche Tressoldi, autore di una trattenuta su Zaccagni.

49' Sassuolo inizia bene il secondo tempo. Ci prova prima Frattesi, ma il tiro viene murato. Poi, nell'azione successiva arriva il sinistro di Obiang, che si perde al lato della porta.

45' Arriva il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo di Lazio - Sassuolo.

45' Un cambio per Dionisi: esce Laurienté, entra Bajrami.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo di Lazio - Sassuolo.

45'+3' Frattesi tenta la conclusione servito da Berardi: la palla colpisce la traversa.

45' Scontro aereo tra Luis Alberto e Tressoldi: entrambi rimangono a terra, ma nessuno dei due sembra avere problemi gravi.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 43'.

44' Si concretizza il campo: fuori Vecino, dentro Milinkovic.

44' A terra Vecino, probabilmente un problema muscolare per l'uruguaiano che si tocca l'adduttore della coscia destra.

43' Bella palla di Marusic che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare il taglio di alcun giocatore della Lazio.

41' Berardi rimedia l'ammonizione dopo aver sbracciato contro Zaccagni. Veementi le polemiche dei biancocelesti, alla fine arriva il giallo.

40' Il primo ammonito in casa Lazio è Luis Alberto, "colpevole" del fallo su Berardi.

39' Azione d'attacco del Sassuolo, ma l'arbitro la ferma per l'intervento di Berardi su Immobile. Ripartirà la Lazio.

36' Lazzari si fa praticamente tutta la fascia, punta l'avversario ma la conclusione è strozzata e poco pericolosa per Consigli.

34' Nel frattempo viene ammonito Alessio Dionisi, "colpevole" di aver superato troppe volte la linea che delimina la zona riservata agli allenatori.

34' Zortea irregolare su Zaccagni, ma l'intervento non viene sanzionato. I biancocelesti rimettono la palla in gioco dalla rimessa laterale.

31' Defrel per Henrique, con il numero 7 che non riesce a inquadrare la porta. La palla tocca l'esterno della rete, perdendosi sul fondo.

30' Servito in profondità Immobile, ma Ferrari si lascia cadere appena si sente toccato. L'arbitro concede il vantaggio, la palla arriva direttamente a Consigli.

27' Laurienté ferma la sgroppata di Lazzari, rimediando il cartellino giallo, il primo del match.

25' Zaccagni serve in profondità Vecino, che però si fa recuperare dal difensore del Sassuolo. Gli ospiti ritornano in possesso palla.

23' Anche Marusic si propone in avanti, lo fa con una conclusione dal limite dell'area di rigore. La palla viene murata dalla retroguardia neroverde.

22' Ancora Marcos Antonio provvidenziale a intervenire bene su Berardi, deviando in corner al termine del contropiede del Sassuolo con la Lazio abbastanza sguarnita.

21' Zaccagni scatenato! Si prende il calcio d'angolo, Luis Alberto pronto ad occuparsi del corner. Va lo spagnolo ma è praticamente un passaggio al portiere.

20' Bellissima azione da parte della Lazio, che parte dalla corsa di Felipe Anderson e si conclude con il tiro a giro di Zaccagni: la palla non inquadra la porta.

18' Palla di Berardi troppo lunga per Laurienté, si perde direttamente in out.

16' Non si concretizza il contropiede potenzialmente interessante della Lazio: Immobile chiama in causa i compagni ma non si chiude il triangolo.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Felipe Anderson! Invenzione di Marcos Antonio, che confeziona l'assist perfetto per il brasiliano, che mette la palla alle spalle di Consigli.

13' Occasionissima Lazio, ancora con Immobile: Consigli toglie la gioia del gol a Ciro intervenendo magistralmente. Ci riprova Vecino sulla ribattuta, murato.

12' Zaccagni serve indietro Luis Alberto, che prova la conclusione direttamente in porta. La palla va di poco al lato di Consigli.

10' Doppio controllo del Var, il gol viene annullato. Non c'era off-side né di Vecino né di Immobile, ma probabilmente si tratta di un fuorigioco ancora precedente nell'azione.

8' GOOOOOOOOOOOOOL! E viene convalidato! Dopo un lungo check del Var, l'arbitro giudica regolare la rete del capitano della Lazio!

7' Invenzione di Marcos Antonio per Vecino, che serve Immobile. Il numero 17 della Lazio mette la palla alle spalle di Consigli, ma è in corso un check del Var per la posizione di Ciro.

6' Questa volta è il numero 20 della Lazio a subire fallo: sanzionato l'intervento di Obiang col calcio di punizione.

5' Zaccagni falloso su Berardi e calcio di punizione in favore del Sassuolo all'altezza della linea mediana.

4' Anche il Sassuolo si rende pericoloso con Berardi, ma la palla è completamente fuori misura.

2' Felipe Anderson recupera un bel pallone e s'invola verso la porta difesa da Consigli, va direttamente alla conclusione ma trova l'intervento del portiere. Sulla ribattuta ci prova anche Marcos Antonio, la palla è larga.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo istante Lazio - Sassuolo.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Nell'immediato pre-gara sono arrivate le dichiarazioni di Ivan Provedel (QUI PER L'ARTICOLO).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Sassuolo. Nonostante la doppia sconfitta con Torino e Inter, i biancocelesti hanno confermato il secondo posto in classifica a quota 61 punti. La vittoria contemporanea della Juve contro il Lecce, e dunque il provvisorio sorpasso, impone a Immobile e compagni di uscire dall'Olimpico con il bottino pieno. Davanti a loro troveranno i neroverdi guidati da Dionisi, reduci dal successo contro l'Empoli di qualche giorno fa. Fischio d'inizio fissato alle 21.00.

